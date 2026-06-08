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Finanzas

Wall Street abre en verde tras defensa de Trump por alto el fuego

Durante el arranque de la jornada, se registraron números positivos tras un cierre difícil, tras registrar la peor sesión desde abril de 2025

  • 08
  • Junio
    2026

Wall Street abrió en verde luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendiera el alto el fuego en Irán.

Esto provocó que el principal indicador de la Bolsa de Nueva York subiera hasta un 0.22%, con un avance en las compañías tecnológicas.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.22% hasta 50,979 unidades
  • S&P 500: sube 0.78% hasta 7,441 unidades
  • Nasdaq: sube 1.29% hasta 26,041 unidades

Durante el arranque de la jornada, se registraron números positivos tras un cierre difícil tras registrar la peor sesión desde abril de 2025.

Una de las razones de las pérdidas en el sector es la inclinación del mercado por un escenario de tipos de interés altos durante más tiempo, que se aleja de la estrategia económica de Trump, y el optimismo que envuelve a las empresas relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA).

Así amanecen el resto de las acciones

Estas acciones de compañías como Micron sumaban un 9.1%; las de Broadcom, 2.5%, y las de Nvidia, un 1.61%.

Por su parte, AMD, que cedió en torno a 10% de sus títulos al cierre del viernes, avanzó 4%.

 


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