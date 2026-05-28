Wall Street abre en rojo por ataques entre Estados Unidos e Irán

Wall Street abrió este jueves en rojo, mientras que uno de sus principales indicadores bajaba más de un 30% por el ataque perpetrado por Estados Unidos en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.35% hasta 50,468 unidades

: baja 0.35% hasta 50,468 unidades S&P 500 : baja 0.13% hasta 7,510 unidades

: baja 0.13% hasta 7,510 unidades Nasdaq: baja 0.25% hasta 26,607 unidades

Las acciones en Nueva York comenzaron la sesión marcada por las agresiones perpetradas por Estados Unidos a Irán, al argumentar que respondió debido a la ofensiva desatada en una de sus bases militares.

Esto sucede al mismo tiempo que las negociaciones entre Washington y Teherán siguen su curso.

Mientras tanto, el Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 0.4% en el primer trimestre del 2026 respecto al último del año pasado, lo que representa una revisión a la baja con respecto al 0.5% de la estimación anterior.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En el plano corporativo, Dell subió 3.70 %. La tecnológica, que ha crecido en bolsa 152 % en lo que llevamos de 2026, tiene previsto anunciar los resultados del primer trimestre fiscal al toque de la campana.

'Irán violó el alto al fuego': EUA tras ataque con misil a Kuwait

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) acusó al gobierno de Irán de romper el alto al fuego al lanzar un misil balístico contra Kuwait y desplegar drones de ataque en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Aquí te presentamos la nota completa: 'Irán violó el alto al fuego': EUA tras ataque con misil a Kuwait

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