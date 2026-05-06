Wall Street abre en verde tras caída del petróleo por conflicto

Wall Street abrió en verde este miércoles después de que el precio del petróleo cayese más de un 6% por el optimismo ante un posible final de la guerra en Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 1% hasta 49,790 unidades

: sube 1% hasta 49,790 unidades S&P 500 : sube 0.77% hasta 7,351 unidades

: sube 0.77% hasta 7,351 unidades Nasdaq: sube 0.95% hasta 25,565 unidades

Las acciones en la Bolsa de Nueva York vieron con buenos ojos la información publicada por los medios sobre un posible acuerdo cercano entre Estados Unidos e Irán, con el fin de ponerle fin al conflicto en Medio Oriente.

Dos funcionarios de la Administración de Donald Trump aseguraron que mediadores de Pakistán transmitieron comentarios positivos sobre la postura de los iraníes ante el compromiso de detener las hostilidades.

Por su parte, Trump dijo este miércoles que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz, dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

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Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía más de cinco puntos básicos, hasta el 4.364 %, y el de los bonos a 30 años restaba más de tres puntos básicos, hasta el 4.949 %.

Por su parte, el oro ganaba un 2.99 %, hasta los $4,705 dólares la onza, y la plata un 5.63 %, hasta los $77.72 dólares la onza.

Irán analiza acuerdo de paz frente a las amenazas de Trump

Irán afirmó este miércoles que continúa con la evaluación de la propuesta de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz, a pesar de que el presidente Donald Trump amenazara con intensificar los ataques si no aceptan su plan.

En declaraciones, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, aseguró que trasladarán sus puntos de vista a la parte de Pakistán.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán analiza acuerdo de paz frente a las amenazas de Trump

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