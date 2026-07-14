Según la herramienta FedWatch, de CME Group, tras la publicación de los datos de inflación, las posibilidades de que la Reserva Federal

Inicio / Finanzas / Wall Street cierra en verde ante resultados de inflación

Wall Street cerró este martes en verde después de las reacciones positivas ante la baja en la inflación de Estados Unidos.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.02% hasta 52,508 unidades

: sube 0.02% hasta 52,508 unidades S&P 500 : sube 0.38% hasta 7,543 unidades

: sube 0.38% hasta 7,543 unidades Nasdaq: sube 0.9% hasta 26,107 unidades

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos bajó siete décimas tras la caída en los precios de la energía y se situó por debajo del 3.7%, que preveía una moderación del repunte inflacionario impulsado por el alza del combustible tras la guerra con Irán.

Según la herramienta FedWatch, de CME Group, tras la publicación de los datos de inflación, las posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés en su próxima reunión de julio se sitúan en el 17 %.

Fed afirma que alta inflación en EUA será 'cosa del pasado'

El presidente Kevin Warsh afirmó este martes que la Reserva Federal será la encargada de que la alta inflación sea “cosa del pasado”, aunque no dio señales sobre los próximos pasos que dará el banco central.

Durante su primera comparecencia ante el Congreso, el líder de la Reserva Federal aseguró que los responsables de política monetaria “no toleran una inflación persistentemente elevada”.