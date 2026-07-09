Wall Street abre verde tras repuntes de empresas de chips

El sector de los semiconductores, uno de los que más oscilaciones protagoniza, lideró las subidas en las primeras operaciones del mercado

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Wall Street abrió en verde este jueves tras los repuntes registrados en las empresas fabricantes de chips ante la nueva escalada en el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.1% hasta 52,354 unidades

: sube 0.1% hasta 52,354 unidades S&P 500 : sube 0.36% hasta 7,509 unidades

: sube 0.36% hasta 7,509 unidades Nasdaq: sube 0.57% hasta 26,017 unidades

El sector de los semiconductores, uno de los que más oscilaciones protagoniza, lideró las subidas en las primeras operaciones del mercado.

Compañías como Micron o VanEck Semiconductor avanzaron 7.1% y 4.1%, respectivamente. Mientras que las grandes tecnológicas como Microsoft, Alphabet o Nvidia emprendían la jornada con pérdidas por encima del 1%.

Estados Unidos lleva dos días atacando a la República Islámica en unas operaciones que Washington asegura que buscaban imponer "costos significativos" a Irán por lo que considera violaciones iraníes del alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por Ormuz.

Así amanece el resto de las acciones en Wall Street

Entre los mercados, el oro se revalorizaba 1.23% hasta cotizar en los $4,132 dólares la onza, mientras que la plata registraba 3.22% con $60.43 dólares la onza.