Wall Street abre en verde tras resultados de Apple y Amazon
A pesar de mostrar buenos resultados al cierre de la jornada del pasado jueves, las acciones de la compañía sufrieron una perdida del 0.2%
Wall Street abrió este viernes en verde, mientras los inversionistas asimilan los resultados de Amazon y Apple.
Apple reportó un beneficio neto de 112.010 millones de dólares al cierre de su ejercicio fiscal de 2025, 19% más respecto al ejercicio anterior.
De acuerdo con el comunicado emitido al cierre, Apple logró una facturación récord de 416.161 millones en los últimos 12 meses, 6% más interanual.
Pese a sus sólidos resultados, la compañía bajó un 0.2% en los primeros compasses de la bolsa.
En tanto, el Dow Jones de Industriales subía un 0.07%, S&P 500 avanzaba un 0.58% y el Nasdaq ganaba un 1.19%.
