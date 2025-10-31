Cerrar X
Wall Street abre en verde tras resultados de Apple y Amazon

A pesar de mostrar buenos resultados al cierre de la jornada del pasado jueves, las acciones de la compañía sufrieron una perdida del 0.2%

  • 31
  • Octubre
    2025

Wall Street abrió este viernes en verde, mientras los inversionistas asimilan los resultados de Amazon y Apple.

Apple reportó un beneficio neto de 112.010 millones de dólares al cierre de su ejercicio fiscal de 2025, 19% más respecto al ejercicio anterior.

De acuerdo con el comunicado emitido al cierre, Apple logró una facturación récord de 416.161 millones en los últimos 12 meses, 6% más interanual.

Pese a sus sólidos resultados, la compañía bajó un 0.2% en los primeros compasses de la bolsa.

En tanto, el Dow Jones de Industriales subía un 0.07%, S&P 500 avanzaba un 0.58% y el Nasdaq ganaba un 1.19%.

 


