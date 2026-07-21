Wall Street arranca verde ante liderazgo de fabricantes de chips

Fabricantes como 3M tuvieron un alza de 9.2% después de que el gigante industrial elevara su previsión de beneficios, mientras que acciones de MSCI caían 8.9%

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Wall Street abrió este martes en terreno verde, luego de que las empresas encargadas de la fabricación de chips lideraran las inversiones.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los primeros movimientos de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones : sube 0.51% hasta 52,102 unidades

: sube 0.51% hasta 52,102 unidades S&P 500 : sube 0.63% hasta 7,490 unidades

: sube 0.63% hasta 7,490 unidades Nasdaq: sube 0.63% hasta 25,810 unidades

En la Bolsa de Nueva York, el índice recuperó terreno tras cerrar con más del 20% por debajo de su máximo histórico de finales de junio, lo que confirma la caída propia de un mercado bajista.

Acciones de las empresas de chips se han visto sometidas recientemente a una fuerte presión, ya que los inversores cuestionan si el potente repunte del sector podría alcanzar una falta de rentabilidad.

Fabricantes como 3M tuvieron un alza de 9.2% después de que el gigante industrial elevara su previsión de beneficios, mientras que las acciones de MSCI caían 8.9% después de que registraran ingresos trimestrales mejores de lo esperado.

Las ganancias se produjeron tras tres sesiones consecutivas de pérdidas en los principales índices.

Así arrancó el resto de las acciones de Wall Street

En otros mercados, el oro se incrementó al cotizar en $4,070 dólares por onza, mientras que la plata cotiza cerca de los $58.90 por onza.