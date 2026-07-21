Wall Street cierra en verde apoyado por acciones tecnológicas

Empresas como Sandisk lideraron los resultados positivos con 14.3%, mientras que Micron Technology reportó un avance del 12.2%

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Wall Street cerró en verde este martes después de que las empresas de acciones tecnológicas lideraran las ganancias en la Bolsa de Nueva York.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.74% hasta 52,224 unidades

: sube 0.74% hasta 52,224 unidades S&P 500 : sube 0.89% hasta 7,533 unidades

: sube 0.89% hasta 7,533 unidades Nasdaq: sube 1.29% hasta 25,837 unidades

De acuerdo con Reuters, entre los 11 principales sectores industriales del índice de referencia, nueve avanzaron, con un repunte del 2.35%.

Empresas como Sandisk lideraron los resultados con 14.3%, mientras que Micron Technology reportó un avance del 12.2%.

Por otra parte, los inversionistas parecieron restar importancia al anuncio del presidente Donald Trump el lunes de imponer aranceles del 50% a una amplia gama de importaciones procedentes de Canadá, así como el posible anuncio de imposiciones económicas para más de 60 países.

En tanto, se menciona que su atención la llevarán los resultados de Alphabet, así como de los fabricantes de chips Intel y Texas Instruments.

En la Bolsa de Nueva York, las acciones al alza superaron a las que bajaron en una proporción de 1.44 a 1, registrándose 113 nuevos máximos y 116 nuevos mínimos.

Así cerró el resto de la bolsa

En otros mercados, el precio del oro ronda los $4,068 dólares por onza, mientras que la plata se cotiza alrededor de $58.96 dólares por onza.

EUA impondrá aranceles a más de 60 países: Jaimeson Greer

Estados Unidos dio a conocer este martes que anunciará la imposición de aranceles a más de 60 países, según el representante comercial Jamieson Greer.

Durante una entrevista, el funcionario estadounidense mencionó que esto se debe a que el país cuenta con legislaciones laborales que no se aplican de manera adecuada.