Wall Street abre mixto ante caídas de fabricantes de chips

Empresas industriales como Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron repuntaron sus acciones entre el 2.6% y 3.06% aproximadamente

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Wall Street abrió este lunes en terreno mixto luego de que las acciones de fabricantes de chips tecnológicos reportaran caídas ante el temor de los inversionistas por la confianza brindada a la Inteligencia Artificial (IA)

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.2% hasta 52,744 unidades

: sube 0.2% hasta 52,744 unidades S&P 500 : baja 0.26% hasta 7,556 unidades

: baja 0.26% hasta 7,556 unidades Nasdaq: baja 0.78% hasta 26,077 unidades

Entre los títulos presentan un mal desempeño durante la apertura de la Bolsa de Nueva York, debido a que empresas como SK Hynix, Micron Technology y AMD retrocedieron 8.64%, 7.56% y 5.33%, respectivamente.

Entre los factores que señalan como los causantes de las caídas en Wall Street se encuentra el alza en el precio del petróleo, debido a las declaraciones recientemente emitidas tanto por Estados Unidos como por Irán.

Sin embargo, no todo es negativo. El repunto de los precios benefició al principal indicador de Wall Street, Dow Jones, debido a que las acciones petroleras del índice industrial presentan fuertes ganancias.

Empresas como Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron repuntaron sus acciones entre el 2.6% y 3.06% aproximadamente.

Esto se debe a que también el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que las conversaciones con Omán estaban centradas en los acuerdos para la gestión del estrecho y las rutas de tránsito.

Así amaneció el resto de los mercados

En otros mercados, el oro registró un alza al cotizar $4,113 dólares por onza, mientras que la plata alcanzó los $58.50 dólares la onza.