La Bolsa de Nueva York vivió un día de luces y sombras después de que su principal índice alcanzara los 52,655 puntos por primera vez

Inicio / Finanzas / Wall Street cierra mixto con récord Dow Jones y caídas en Nasdaq

Wall Street cerró mixto este jueves tras anotar un nuevo récord en las operaciones durante la jornada frente a las pérdidas en el sector tecnológico.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.14% hasta 51,920 unidades

: sube 0.14% hasta 51,920 unidades S&P 500 : baja 0.01% hasta 7,357 unidades

: baja 0.01% hasta 7,357 unidades Nasdaq: baja 0.46% hasta 25,358 unidades

La Bolsa de Nueva York vivió un día de luces y sombras después de que su principal índice alcanzara los 52,655 puntos por primera vez.

Apple cedió un 6.15% de sus acciones después de que la compañía anunciara un aumento de precio en varios de sus productos debido a que la rápida expansión de los centros de datos de inteligencia artificial ha provocado "un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento", según explicó la compañía en un comunicado.

Entre otras cosas, los inversores de ambas compañías no vieron con buenos ojos la decisión de la Comisión Europea de aumentar el control sobre servicios de computación en la nube de Amazon (AWS) y Microsoft (Azure) al considerar que no han cumplido con sus reglas antimonopolio.

Al igual que Apple, Microsoft también anunció un aumento del precio de sus productos, en su caso de la consola Xbox.