Wall Street abre plano ante sólido cierre de semestre 2026

En el segundo trimestre del año ha sido especialmente sólido para Wall Street, ya que los temores sobre el gasto en inteligencia artificial parecían disiparse

Wall Street abrió este martes con leves ganancias en sus principales indicadores, debido a la incertidumbre que rodea la situación en Medio Oriente y las posibles reuniones entre representantes de Estados Unidos e Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.18% hasta 52,279 unidades

: sube 0.18% hasta 52,279 unidades S&P 500 : sube 0.34% hasta 7,465 unidades

: sube 0.34% hasta 7,465 unidades Nasdaq: sube 0.67% hasta 25,992 unidades

Destacó en la apertura la fabricante de drones AeroVironment, con unos ingresos que se duplicaron hasta los $642 millones de dólares, impulsados por la creciente demanda vinculada a los planes de Estados Unidos para reforzar la seguridad espacial.

Acciones del sector bancario cotizaban a la baja después de que la empresa de servicios financieros Oppenheimer rebajara la calificación de Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup; bajaron en 1.63%, 1.01% y 1.39%, respectivamente.

Al margen, Comcast subió 2.27% tras cerrar ayer con un aumento de más del 6% al anunciar que planea dividir sus negocios de medios y los de conectividad en dos compañías cotizadas diferentes.

Entretanto, los índices se preparan para cerrar el primer semestre del año con ganancias.

Esto sucede debido a que el segundo trimestre del año ha sido especialmente sólido para Wall Street, ya que los temores sobre el gasto en inteligencia artificial parecían disiparse.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En otros mercados, el oro perdía un 0.045%, hasta los 4.037 dólares la onza; la plata sumaba 1.46%, hasta $59.49 dólares; y el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ganaba 0.016 puntos hasta el 4.39%.