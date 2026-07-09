Wall Street cierra en verde tras alza de semiconductores

Según un comunicado, Micron planea invertir hasta $3,000 millones de dólares para el desarrollo de la cadena de suministro de semiconductores

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Wall Street cerró este jueves en verde después de que el índice tecnológico, apoyado por la subida de fabricantes de semiconductores como Micron o ARM Holdings.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.26% hasta 52,317 unidades

: sube 0.26% hasta 52,317 unidades S&P 500 : baja 0.70% hasta 7,499 unidades

: baja 0.70% hasta 7,499 unidades Nasdaq: baja 1.52% hasta 26,213 unidades

En la jornada de hoy destacó la subida de la empresa de semiconductores Micron de 4.5%, después de anunciar que aumentará su inversión en la fabricación de chips de memoria en Estados Unidos.

Según un comunicado, Micron planea invertir hasta $3,000 millones de dólares para el desarrollo de la cadena de suministro de semiconductores "en apoyo a su presencia manufacturera en Estados Unidos".

También avanzaron las acciones en Wall Street de otras tecnológicas como ARM Holdings (9 %), Sandisk (7.6%) o VanEck Semiconductor ETF (2.5%).

El Ejército de los Estados Unidos anunció el miércoles que completó una nueva ronda de ataques contra Irán con la que buscaba seguir degradando su capacidad para atacar el transporte marítimo comercial.

Fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 90 objetivos militares iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní, según informó el Comando Central.

El presidente Donald Trump afirmó que el acuerdo de alto el fuego con Irán "se ha acabado" porque la República Islámica es "una basura" y avanzó que no quiere negociar más con los iraníes.