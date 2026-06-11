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Finanzas

Wall Street abre verde tras alza en tecnológicas por conflicto

Durante el arranque de la jornada, compañías como Micron o como AMD anotaron subidas del 2.68% y 4.57%, mientras que Intel sumaba hasta 10.16%

  • 11
  • Junio
    2026

Wall Street abrió en verde este jueves con notables alzas en sus principales indicadores, después de que algunas de las compañías tecnológicas se recuperaran de la caída provocada por las tensiones en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.44% hasta 50,138 unidades
  • S&P 500: sube 0.17% hasta 7,279 unidades
  • Nasdaq: sube 0.12% hasta 25,199 unidades

Durante el arranque de la jornada, compañías como Micron o como AMD anotaron subidas del 2.68% y 4.57%, mientras que Intel sumaba hasta 10.16%.

Este rebote entre las compañías de semiconductores e Inteligencia Artificial (IA) se produce después de que SpaceX anunciara que salió de la bolsa.

Por ello, empresas como Oracle perdieron más del 10% en acciones. Algunos inversionistas apuntan a que podrían estar vendiendo acciones para hacer hueco a la empresa de Elon Musk.

Así amaneció el resto de las acciones en Wall Street

En otros mercados, el oro cayó 0.72% hasta cotizar en $4,103 dólares por onza, mientras que la plata lo hizo hasta 0.89%, valuando en $64.175 dólares la onza.

En tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años perdía 3.6 puntos básicos, hasta el 4.523 %.

EUA golpeará a Irán con 'gran dureza' 'esta misma noche': Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que ordenará nuevos ataques militares contra la República Islámica de Irán durante las próximas horas.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario republicano aseguró que las fuerzas estadounidenses actuarán nuevamente contra objetivos iraníes y afirmó que gran parte de la capacidad militar de Teherán ya ha sido destruida.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA golpeará a Irán con 'gran dureza' 'esta misma noche': Trump

 

 

 

 

 

 


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