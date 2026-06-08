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Finanzas

Wall Street cierra mixto, pero Nasdaq sube 0.86% tras rebote

Esto se deriva de la crisis en Medio Oriente, después de que Irán comunicara el cese de sus ataques contra Israel después de la escalada de este domingo

  • 08
  • Junio
    2026

Wall Street cerró mixto este lunes debido a que Nasdaq subió un 0.86% impulsado por el sector tecnológico.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.16% hasta 50,786 unidades
  • S&P 500: sube 0.30% hasta 7,405 unidades
  • Nasdaq: sube 0.86% hasta 25,929 unidades

Nasdaq cayó casi un 4,2 %, arrastrado por empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) y los semiconductores que recuperaron parte de lo perdido, como Intel (11.2%), Micron (9.9%), Applied Materials (8.6%), AMD (5,1 %), Broadcom (2.8%) y Nvidia (1.7%).

Entre los factores de aquella caída estaban las dudas sobre la sostenibilidad de la Inteligencia Artificial (IA) puede ser propiciado por la persistente inflación y la solidez del mercado laboral.

Esto se deriva de la crisis en Medio Oriente, después de que Irán comunicara hoy el cese de sus ataques contra Israel después de la escalada de este domingo entre ambos países.

También de que el presidente Donald Trump tratara de contener al primer ministro Benjamín Netanyahu, y mantener en la mesa de negociación al país persa.

Así cerraron el resto de las acciones

Al cierre de la bolsa, el oro bajaba a $4,350 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años subía al 4.566%, el euro se cambiaba a $1.153 dólares y el bitcóin subía a $63,200 dólares. 

 

 

 

 

 

 


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