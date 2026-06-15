Wall Street cierra verde tras el acuerdo de paz y caída de crudo

Wall Street cerró en verde este lunes tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, luego de que el crudo del petróleo registrara caídas importantes ante la normalización del tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.92% hasta 51,671 unidades

: sube 0.92% hasta 51,671 unidades S&P 500 : sube 1.65% hasta 7,554 unidades

: sube 1.65% hasta 7,554 unidades Nasdaq: sube 3.07% hasta 26,683 unidades

Estados Unidos e Irán informaron sobre un acuerdo de paz, luego de varias semanas intercambiando borradores, por lo que se espera que ambas partes firmen el viernes en Suiza un acuerdo de entendimiento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló hoy, antes del inicio oficial de la cumbre del G7, que el estrecho de Ormuz ya está parcialmente abierto y confió en que lo esté completamente el viernes, en cuanto acabe el trabajo el desminado.

En paralelo, las reservas de petróleo estratégico de EUA alcanzaron un mínimo de hace 40 años al situarse en 340.3 millones de barriles debido a los estragos generados en la oferta global por la guerra contra Irán.

En el plano corporativo, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX se disparó un 20% tras protagonizar el viernes la mayor salida a bolsa de la historia.

Así cerraron el resto de las acciones

En otros mercados, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 4.469 %, el oro subía a $4,340 dólares la onza, el euro se cambiaba a $1,1584 dólares y el bitcóin se disparaba a $66.501 dólares.

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