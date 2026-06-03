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Finanzas

Wall Street abre en rojo por repunte en precio del petróleo

Todo esto repercute directamente en las inversiones, mismas que responden a las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán

  • 03
  • Junio
    2026

Wall Street abrió este miércoles en rojo debido a que uno de sus principales indicadores perdió casi 40%, debido a que los inversionistas se encuentran atentos a la evolución de las negociaciones por el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.36% hasta 51,125 unidades
  • S&P 500: baja 0.25% hasta 7,590 unidades
  • Nasdaq: baja 0.31% hasta 27,009 unidades

Ante el arranque de la jornada, los principales índices de la Bolsa de Valores cerraron en la víspera de nuevo en máximos.

Todo esto repercute directamente en las inversiones, mismas que responden a las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, cuyo conflicto se extiende a más de tres meses.

Ambos países volvieron a intercambiar golpes ayer en la noche, con ataques de Washington contra una torre de comunicaciones en la isla iraní de Qeshm y un petrolero de la nación musulmana.

Irán pide también el cese de la ofensiva israelí en el Líbano, mientras que Estados Unidos condiciona cualquier acuerdo a que sus aliados en Medio Oriente, como Arabia Saudita o Qatar.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos mencionó que no descarta mantener el bloqueo que impuso sobre el estrecho de Ormuz hasta el próximo 7 de septiembre, aunque lo ve "poco probable".

 

 

 


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