Accidente en carretera de Bolivia deja 16 fallecidos y 32 heridos

Al menos 16 personas murieron y más de 32 resultaron heridas después de que el autobús en el que viajaban cayera a un precipicio de más de 300 metros en el centro de Bolivia, según el informe preliminar de la policía.

De acuerdo con el coronel Fernando Aragón, subdirector de Tránsito en la región central de Cochabamba, informó que aún se está recabando información sobre el accidente, esto debido a que pobladores decidieron llevarse los cuerpos de sus seres queridos y porque el lugar del siniestro es de difícil acceso.

Según el informe preliminar, el conductor del autobús presuntamente incurrió en un exceso de velocidad cuando circulaba por una carretera, pasó una curva y posteriormente cayó en un precipicio cerca de la localidad de Yayani —una cabecera de valle que tiene montañas— al sureste del país.

🟩 #GrupoFides | #RadioFides #Cochabamba La mañana de este lunes se registró un accidente de tránsito en la ruta que une a Quillacollo con Morochata. Un bus se embarrancó dejando el saldo de una persona fallecida y varios heridos. (📹RRSS) pic.twitter.com/lihZG4XBld — Radio Fides Bolivia (@GrupoFides) October 27, 2025

Los heridos, entre ellos el conductor, fueron llevados a hospitales cercanos en Cochabamba.

Informes policiales también señalaron que el autobús presumiblemente llevaba exceso de pasajeros.

Según imágenes de medios de prensa locales, los vecinos de poblaciones cercanas fueron los primeros en rescatar a los heridos y los cuerpos de los fallecidos. Los familiares mencionaron que entre los heridos se encontraban niños.

