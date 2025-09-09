Acusa hijo de Bolsonaro de falsificar pruebas contra expresidente

En Brasil, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro acusó al juez Alexandre de Moraes de falsificar pruebas en el caso abierto en contra de su padre.

El legislador presentó un supuesto informe que según él, demostraría "manipulaciones" en los documentos utilizados en un proceso de la justicia electoral contra el exmandatario brasileño.

Estas declaraciones fueron emitidas después de que el juez De Moraes anunció su voto, condenando al expresidente de golpe de Estado y otros delitos de orden diplomático.

Bolsonaro y otros siete exministros y antiguos jefes militares son juzgados en la Sala Primera del Tribunal Supremo.

De acuerdo con diversos documentos, la condena podría alcanzar 40 años de prisión y serán discutidas hasta el próximo viernes.

También, Bolsonaro fue condenado dos veces en 2023 por la Justicia electoral por abusos de poder cometidos en la campaña electoral de 2022.

Por ambos casos, fue inhabilitado políticamente por ocho años. Aunque las penas no se suman, no podrá contender por algún cargo hasta el 2030.

Comentarios