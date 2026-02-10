Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_53_a8bf83a048
Internacional

Acusan a francés de abusar de 89 menores durante cinco décadas

Fiscalía de Grenoble reveló la identidad de un hombre de 79 años acusado de agredir a 89 menores entre 1967 y 2022 y pidió a más víctimas presentarse

  • 10
  • Febrero
    2026

Un fiscal francés reveló este martes la identidad de un hombre de 79 años acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores a lo largo de más de cinco décadas, en un caso que las autoridades califican como inusualmente extenso y que involucra varios países.

El fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, informó que el sospechoso, identificado como Jacques Leveugle, fue puesto bajo investigación formal en febrero de 2024 por violación agravada y agresión sexual contra menores. Desde abril de 2025 permanece en detención preventiva.

Hallazgo de una “memoria” digital

La investigación se originó tras el hallazgo de un dispositivo USB por parte de un familiar del acusado. En él se encontraba una “memoria” digital compuesta por 15 volúmenes de textos presuntamente redactados por el propio sospechoso.

wdevf.JPG

Según la fiscalía, el contenido permitió identificar a 89 presuntas víctimas, todos varones que tenían entre 13 y 17 años al momento de las agresiones, ocurridas entre 1967 y 2022.

Llamado público a posibles víctimas

Manteaux explicó que decidió hacer público el nombre del acusado, una medida poco común en Francia durante la fase de investigación, con el objetivo de facilitar que otras posibles víctimas se presenten.

“Este nombre debe ser conocido porque el objetivo es permitir que posibles víctimas se presenten”, declaró en conferencia de prensa.

Las autoridades habilitaron una línea directa para recibir testimonios o información relacionada con el caso y exhortaron a cualquier persona que crea haber sido víctima o tenga datos relevantes a comunicarse con la fiscalía.

El proceso judicial continúa en curso mientras los investigadores analizan el material incautado y verifican la información contenida en los documentos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

hospital_amgeles_menor_muerte_98eedd88e7
Muerte de menor en Hospital Ángeles sigue bajo investigación
sheinbaum_fgr_mineros_sinaloa_6f0b30b941
FGR sigue investigando secuestro de mineros en Sinaloa: Gobierno
pepe_aguilar_en_la_arena_mty_abe128af9d
Aclara Pepe Aguilar ataque cerca de su casa en Zacatecas
publicidad

Últimas Noticias

20260213_05_marianardz_campana_quemaduras_02_a139010417
Aplaude Mariana Rodríguez campaña de atención a niños quemados
Whats_App_Image_2026_02_13_at_5_48_55_PM_e38a52bb23
'Unirán' estadios de Tigres y Rayados con una gran carrera
Sunderland_6201244fdf
Sunderland de Inglaterra lanza colección inspirada en México
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_45_23_PM_a300f30b5c
Garantiza San Pedro recursos para sus 181 colonias
publicidad
×