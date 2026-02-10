Acusan a francés de abusar de 89 menores durante cinco décadas

Un fiscal francés reveló este martes la identidad de un hombre de 79 años acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores a lo largo de más de cinco décadas, en un caso que las autoridades califican como inusualmente extenso y que involucra varios países.

El fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, informó que el sospechoso, identificado como Jacques Leveugle, fue puesto bajo investigación formal en febrero de 2024 por violación agravada y agresión sexual contra menores. Desde abril de 2025 permanece en detención preventiva.

Hallazgo de una “memoria” digital

La investigación se originó tras el hallazgo de un dispositivo USB por parte de un familiar del acusado. En él se encontraba una “memoria” digital compuesta por 15 volúmenes de textos presuntamente redactados por el propio sospechoso.

Según la fiscalía, el contenido permitió identificar a 89 presuntas víctimas, todos varones que tenían entre 13 y 17 años al momento de las agresiones, ocurridas entre 1967 y 2022.

Llamado público a posibles víctimas

Manteaux explicó que decidió hacer público el nombre del acusado, una medida poco común en Francia durante la fase de investigación, con el objetivo de facilitar que otras posibles víctimas se presenten.

“Este nombre debe ser conocido porque el objetivo es permitir que posibles víctimas se presenten”, declaró en conferencia de prensa.

Las autoridades habilitaron una línea directa para recibir testimonios o información relacionada con el caso y exhortaron a cualquier persona que crea haber sido víctima o tenga datos relevantes a comunicarse con la fiscalía.

El proceso judicial continúa en curso mientras los investigadores analizan el material incautado y verifican la información contenida en los documentos.

Comentarios