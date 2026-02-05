Podcast
Internacional

Acusan complicidad en padre de niño abusado con sumisión química

Al hombre se le retiró la patria potestad y derecho de visita de su hijo, la cual obtuvo tras el divorcio con su esposa, a quien se le entregó la custodia total

  • 05
  • Febrero
    2026

La Fiscalía de Justicia de Lille, Francia, acusó de complicidad al padre de un niño de cinco años, quien fue víctima de abuso sexual luego de que se le aplicara "sumisión química" en febrero del año pasado.

Además de enfrentar este cargo, el hombre está en proceso por agresión sexual incestuosa, complicidad en violación agravada y agresión sexual en detrimento de su hijo.

Así fue el caso

La historia de este pequeño que fue abusado sexualmente por 10 personas ocurrió el 14 de febrero de 2025, cuando tuvo que acompañar a su padre a una fiesta de "chemsex" (tener relaciones sexuales bajo efectos de sustancias), en el departamento de una pareja.

Una vez ahí, el menor fue abusado en repetidas ocasiones por los participantes, quienes consumieron 3-metilmetcatinona, droga usada como estimulante sexual. Además, el abuso fue grabado en video y distribuido mediante aplicaciones.

Al día siguiente, parte de este metraje salió a la luz, por lo que inmediatamente la Policía de Lille inició una investigación al respecto, logrando la detención de cuatro sospechosos, incluidos los dos organizadores de la reunión; uno de ellos se quitó la vida en prisión el 21 de junio de 2025.

La investigación continuó hasta dar con el padre del menor, a quien se le retiró la patria potestad, derecho de visita, la cual obtuvo tras el divorcio con su esposa, a quien se le entregó la custodia total mientras se determina su complicidad.

En tanto, los participantes fueron acusados violación y agresión sexual con la administración de sustancia química a la víctima sin su conocimiento, para alterar su discernimiento o el control de sus acciones.

Policía archivo

Estos cargos sobre algunos de los detenidos van aún más allá e incluye "la agresión sexual con tortura o acto bárbaro", que puede ser castigado con 20 años de prisión.

Así reaccionó la sociedad.

Con respecto al caso, la presidenta de la asociación L'Enfant Bleu, Isabelle Debré, anunció que actuará como parte civil del juicio, pues lleva 30 años dedicados al activismo para proteger a los menores.

"Un niño de cinco años violado por diez personas... estoy atónita", declaró a la emisora RTL. "Son monstruos, no puede explicarse de otra forma de decirlo. Confieso que no puedo explicarlo, al menos que exista un problema psicológico... hacerle esto a tu propio hijo".

Este no es el único caso

Lamentablemente, este hecho no es aislado, al contrario, parece estarse convirtiendo en una tendencia, pues previamente ya se tuvo registro de una familia adoptiva que hizo lo mismo con niños todavía más pequeños.

Otro caso notable es el del exsenador francés, Joël Guerriau, quien fue declarado culpable de drogar a una diputada Sandrine Josso, con la intención de abusar sexualmente de ella. 

Autoridades informaron que en 2025 recibieron más de 700 denuncias por "sumisión química" en Francia, entre ellas, la de una mujer que fue abusada por más de 50 hombres.


