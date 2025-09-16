Acusan a Tyler Robinson de matar a Charlie Kirk con agravantes

Los fiscales presentaron este martes un cargo de asesinato contra el hombre acusado de matar a Charlie Kirk y detallaron evidencias, incluidos mensajes de texto dirigidos a su pareja en los que confesó el crimen y una nota que había dejado previamente en la que decía que tenía la oportunidad de asesinar a una de las voces conservadoras más destacadas del país “y la voy a aprovechar”.

El ADN en el gatillo del fusil del que se disparó la bala que mató a Kirk también coincidía con el de Tyler Robinson, aseguró el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, mientras detallaba las pruebas y anunciaba los cargos que podrían resultar en la pena de muerte en caso de que Robinson sea declarado culpable.

El fiscal afirmó que Robinson, de 22 años, escribió en un mensaje de texto que pasó más de una semana planeando el ataque contra Kirk, una reconocida figura política a quien se le atribuye el haber energizado al movimiento juvenil republicano y ayudar a Donald Trump a regresar a la Casa Blanca en 2024.

“El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense”, subrayó Gray.

Kirk fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre mientras hablaba con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. La fiscalía asegura que Robinson le disparó a Kirk en el cuello con un fusil de cerrojo desde la azotea de un edificio en el campus de Orem, a unos 64 kilómetros al sur de Salt Lake City.

Robinson compareció brevemente este martes ante un juez a través de una videollamada desde prisión. Por momentos asintió levemente, pero durante la mayor parte del tiempo mantuvo la vista al frente mientras el juez leía los cargos en su contra y le informaba que le asignaría a un abogado para que lo representara. La familia de Robinson se ha negado a hacer declaraciones a The Associated Press desde que fue arrestado.

¿Charlie Kirk fue un objetivo debido a sus opiniones anti-transgénero?

Las autoridades no han revelado un motivo claro del tiroteo, pero Gray dijo que Robinson le mandó un mensaje de texto sobre Kirk a su pareja: “Ya tuve suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden negociar”.

Robinson también le dejó una nota a su pareja escondida bajo un teclado, la cual decía: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”, de acuerdo con Gray.

El fiscal se negó a responder si Kirk se convirtió en objetivo de Robinson debido a sus opiniones en contra de las personas transgénero. Kirk fue baleado mientras respondía a una pregunta en la que se abordaban temas de masacres, la violencia por armas de fuego y las personas transgénero.

“Esa decisión le corresponde a un jurado”, declaró Gray.

Robinson estuvo involucrado en una relación romántica con su compañero de cuarto, quien de acuerdo con los investigadores, era transgénero, lo cual no ha sido confirmado. Gray dijo que la pareja de Robinson ha estado cooperando con los investigadores.

Durante el intercambio de mensajes de texto después del tiroteo, la pareja de Robinson se mostró sorprendida, según documentos judiciales, preguntándole a Robinson “por qué lo hizo y cuánto tiempo llevaba planeándolo”.

Los padres dijeron que su hijo se volvió más político

Aunque las autoridades señalan que Robinson no ha estado cooperando con los investigadores, aseguran que sus familiares y amigos han estado hablando.

La madre de Robinson les dijo a los investigadores que su hijo se había inclinado hacia la izquierda política en el transcurso del último año, y se volvió simpatizantes de los derechos de los homosexuales y transgénero después de salir con una persona que es transgénero, dijo Gray.

Esas decisiones provocaron varias conversaciones en casa, especialmente entre Robinson y su padre. Tenían diferentes puntos de vista políticos y Robinson le dijo a su pareja en un mensaje de texto que su padre se había convertido en un “ferviente MAGA” desde que Trump fue elegido, refiriéndose por las iniciales al movimiento “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez".

La madre de Robinson lo reconoció después de que las autoridades publicaron una foto del sospechoso y sus padres lo confrontaron, momento en el que Robinson dijo que quería quitarse la vida, señaló Gray.

La familia lo persuadió para que se reuniera con un amigo de la familia que era un exagente de la policía del condado, quien lo persuadió de entregarse, indicó el fiscal.

Robinson fue arrestado el jueves por la noche cerca de St. George, una ciudad del sur de Utah donde creció, a unos 390 kilómetros al suroeste del lugar del ataque.

Robinson detalló sus movimientos tras el tiroteo

En un intercambio de mensajes de texto con su pareja, el cual fue divulgado por las autoridades, Robinson escribió: “Tenía planeado recoger mi fusil poco después del lugar donde lo dejé, pero casi todo ese lado de la ciudad está bloqueado. Está tranquilo, casi lo suficiente para salir, pero hay un vehículo merodeando”.

Luego escribió: “Voy a intentar recuperarlo de nuevo, espero que se hayan movido. No he visto nada sobre que lo hayan encontrado”. Después de eso, envió: “Puedo acercarme, pero hay un coche de la policía estacionado justo al lado. Creo que ya revisaron ese lugar, pero no quiero arriesgarme”.

También estaba preocupado por perder el fusil de su abuelo y mencionó varias veces en los mensajes de texto que deseaba haberlo recogido, según los textos compartidos en documentos judiciales, los cuales no llevaban marcas de tiempo. No estaba claro cuánto tiempo después del tiroteo envió Robinson esos mensajes de texto.

“Para ser sincero, esperaba mantener esto en secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte”, escribió Robinson en otro mensaje de texto dirigido a su pareja.

El fiscal afirma que Robinson le pidió a su pareja que borrara los mensajes

Robinson se deshizo del fusil y la orpa, y le pidió a su compañero de cuarto que ocultara evidencias, señaló Gray.

Robinson fue acusado de descargar ilegalmente un arma de fuego —delito que conlleva una pena de hasta cadena perpetua—, y de obstrucción a la justicia, el cual es punible con hasta 15 años de prisión.

También fue acusado de manipulación de testigos debido a que había instruido a su pareja para que borrara los mensajes de texto y le dijo que se mantuviera en silencio si era interrogada por la policía, subrayó Gray.

Director del FBI dice que investigarán a todos

El director del FBI, Kash Patel, dijo este martes que están investigando a “cualquiera y todos” los que estuvieron involucrados con Robinson en un foro de videojuegos en la plataforma de redes sociales Discord. La sala de chat incluía a “mucho más” de 20 personas, dijo durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado.

“Estamos investigando a fondo y exhaustivamente el asesinato de Charlie y agotando todas las pistas relacionadas”, dijo Patel en respuesta a una pregunta sobre si el tiroteo de Kirk se estaba abordando como parte de una tendencia más amplia de violencia contra grupos religiosos.

Los cargos presentados este martes llevan dos agravantes, incluyendo cometer varios de los delitos frente o cerca de niños y llevar a cabo actos de violencia basándose en las creencias políticas de la víctima.

Gray se negó a decir si la pareja de Robinson podría enfrentar cargos o si alguna otra persona adicional podría enfrentar cargos.

Kirk, una dominante figura en la política conservadora, se convirtió en confidente del presidente Donald Trump después de fundar Turning Point USA, una de las organizaciones políticas más grandes del país. Atrajo a jóvenes cristianos evangélicos conservadores a la política.

Desde el asesinato de Kirk, los estadounidenses se han enfrentado a preguntas sobre el aumento de la violencia política, las profundas divisiones que llevaron al país hasta este punto y si algo puede cambiar.

A pesar de los llamados a una mayor civilidad, algunos de los que se oponían a las declaraciones de Kirk en temas de género, raza y política lo criticaron después de su muerte. Muchos republicanos han encabezado un impulso para castigar a cualquiera que crean que lo deshonró, causando que tanto trabajadores públicos como privados pierdan sus empleos o enfrenten otras consecuencias.