Trump advierte que podría volver a bombardear Irán si no cumple

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el memorando de entendimiento alcanzado con Irán para poner fin al conflicto entre ambos países aún no es un acuerdo definitivo y advirtió que podría ordenar nuevos bombardeos si considera que Teherán incumple sus compromisos.

Durante una reunión bilateral con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, en el marco de la cumbre del G7 celebrada en Évian, Francia, el mandatario estadounidense señaló que el documento constituye únicamente un memorando de entendimiento y afirmó que, si no está conforme con su aplicación, su país volverá a actuar militarmente.

"El texto (del acuerdo) no es definitivo. Es un memorando de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas. Si no me gusta, si no se comportan, volveremos a bombardear, ¿ok? Porque no se han comportado durante 47 años", aseguró el mandatario federal de Estados Unidos.

Trump sostuvo que el texto es "muy fuerte", aunque reconoció que su contenido todavía no es de conocimiento público y que su formalización está prevista para este viernes en Suiza.

El mandatario rechazó las versiones que apuntaban a la creación de un fondo de inversión de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán, al asegurar que Estados Unidos no realizará inversiones en ese país.

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También negó haber solicitado a las naciones del Golfo que financien proyectos en territorio iraní y sostuvo que cualquier decisión de ese tipo dependerá exclusivamente de esos gobiernos.

Asimismo, afirmó que el memorando no contempla un levantamiento inmediato de las sanciones económicas, al insistir en que Irán deberá demostrar un cambio de comportamiento antes de acceder a cualquier beneficio.

Defiende la estrategia de Washington

Trump aseguró que el bajo precio del petróleo se ha mantenido gracias a operaciones realizadas por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, donde, según dijo, se transportó crudo durante las noches sin que Irán pudiera impedirlo debido a la falta de sistemas de defensa aérea y radares.

"(Iran) No tiene defensa antiaérea, no tiene radares. La razón por la que el petróleo se mantuvo barato es que todas las noches estábamos sacando barcos que ustedes ni siquiera sabían. (...) De media, de 15 a 25 barcos por noche", apuntó.

El presidente afirmó además que ningún otro mandatario estadounidense ha sido tan firme con Irán y criticó la actuación de sus antecesores, entre ellos Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden, al considerar que el problema pudo haberse resuelto años atrás.

En particular, volvió a cuestionar el acuerdo nuclear alcanzado durante la administración de Barack Obama, al que calificó como un pacto que facilitaba el desarrollo de armas nucleares.

"El acuerdo de (Barack) Obama fue uno de los más estúpidos que he visto jamás, un camino hacia el arma nuclear, y el mío es un muro contra un arma nuclear, que no van a tener", señaló.

Promete impedir que Irán obtenga armamento nuclear

Más tarde, durante un encuentro con el primer ministro de India, Narendra Modi, Trump aseguró que el nuevo acuerdo representa "un muro contra el arma nuclear" y reiteró que Irán no desarrollará ese tipo de armamento bajo los términos del memorando.

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Reconoció, sin embargo, que el éxito del acuerdo dependerá de su cumplimiento efectivo y recordó que incluso pactos que parecían completamente cerrados han fracasado en otras ocasiones.

"He hecho acuerdos toda mi vida, algunos que estaban cerrados al cien por cien y al final no se concretaron", reconoció, señalando que "con los acuerdos nunca se sabe, pero lo averiguaremos bastante pronto".

El mandatario explicó que el documento es extenso y detallado, y afirmó que servirá como base para un contrato formal una vez que ambas partes concluyan el proceso de negociación.

Trump también vinculó el actual proceso diplomático con decisiones tomadas durante su primer mandato, entre ellas la operación en la que murió el general iraní Qassem Soleimani, a la que calificó como uno de los acontecimientos más relevantes ocurridos en Medio Oriente en las últimas cinco décadas.

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