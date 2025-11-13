Cerrar X
Internacional

Advierte Rusia que EUA podría reanudar ensayos nucleares

El Kremlin considera 'muy probable' que Estados Unidos retome las pruebas nucleares, lo que podría empujar a Moscú a hacer lo mismo

  • 13
  • Noviembre
    2025

El embajador ruso ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, aseguró que existe una alta probabilidad de que Estados Unidos decida reanudar los ensayos nucleares, una medida que Rusia podría replicar como respuesta.

“Es muy probable que efectivamente ellos se decidan a realizar ensayos nucleares físicos, reales. En cualquier caso, en el Partido Republicano hay mucha gente influyente que aboga por esta decisión”, señaló el diplomático a la televisión pública rusa.

Uliánov matizó que, aunque no hay indicios concretos de preparativos por parte de Washington, la decisión podría concretarse en un plazo de 12 a 36 meses, conforme a la doctrina nuclear estadounidense.

Putin ordena revisar la política nuclear

El presidente Vladímir Putin ha reiterado que Rusia mantendrá su moratoria de pruebas mientras las demás potencias hagan lo mismo, sin embargo recientemente instruyó al Gobierno ruso a analizar la posibilidad de reanudar los ensayos en el histórico polígono de Nueva Zembla, donde la Unión Soviética realizó su última prueba en 1990.

El mandatario ruso firmó en 2023 una ley que revoca la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), aunque sin romper aún la moratoria.

Las tensiones se intensificaron después de que Donald Trump, antes de reunirse con Xi Jinping, anunciara la posible reanudación de pruebas nucleares.

Dicha medida fue criticada únicamente por Rusia, Irán y Venezuela, según lamentó Uliánov.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió la iniciativa asegurando que “poner a prueba el potencial nuclear” es coherente con lo que hacen otras potencias.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que si Estados Unidos confirma su decisión, “eso probaría que ha renunciado a las prohibiciones de ensayos”, lo que abriría un nuevo capítulo en la carrera armamentista global.


