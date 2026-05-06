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Internacional

Irán niega ataques a Emiratos Árabes; advierte consecuencias

Teherán rechaza acusaciones de lanzamiento de misiles y drones, pero acusa a Abu Dabi de cooperar con Estados Unidos y eleva la tensión en la región

  • 06
  • Mayo
    2026

El Gobierno iraní negó haber atacado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) en los dos últimos días tal y como denunció Abu Dabi, pero al mismo tiempo advirtió de "peligrosas consecuencias" si el país árabe tomaba medidas contra Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores "rechaza las acusaciones infundadas de Abu Dabi sobre el lanzamiento de misiles y drones desde Irán hacia los Emiratos Árabes Unidos", indicó la cartera en un comunicado publicado a última hora de anoche.

Al mismo tiempo, la diplomacia iraní acusó a EAU de una "cooperación evidente con la parte estadounidense agresiva y han supuesto una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de Irán" en los dos últimos días en los que Estados Unidos lanzó la operación Proyecto Libertad para sacar barcos atrapados en la zona.

La cartera de Exteriores consideró que Abu Dabi actúa "en connivencia" con Estados Unidos en parte por su acogida de bases y equipos militares, y advirtió al país árabe "de las peligrosas consecuencias de esta situación para la paz y la estabilidad regionales".

Por su parte, el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya también negó haber llevado a cabo ataques contra Emiratos Árabes en los últimos dos días.

"Si hubiésemos llevado a cabo acciones lo anunciaríamos explícitamente", dijo el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, recogen medios iraníes.

La fuente advirtió que si Emiratos Árabes lanza ataques contra las islas, puertos o costa iraníes harán frente a una "respuesta aplastante y decisiva".

Emiratos Árabes sufrió el lunes un ataque contra la planta petrolífera en Fuyaira y además interceptó 15 misiles y cuatro drones de los que acusó a Irán y que causaron tres heridos "de gravedad moderada".

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) aseguró ayer haber interceptado "misiles balísticos, misiles de crucero y drones" lanzados desde Irán por segundo día consecutivo pese a la tregua en vigor entre Washington y Teherán.


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