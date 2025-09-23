Advierte Trump en la ONU eliminar el narcotráfico venezolano

Durante la 80ª Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió “aniquilar por completo” a los narcotraficantes que operan desde Venezuela, tras los recientes ataques del ejército estadounidense contra al menos tres embarcaciones de contrabando venezolanas que dejaron más de una docena de muertos.

“Hemos empezado a usar al poderoso Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro”, declaró Trump ante los líderes mundiales, señalando que los narcotraficantes que envían drogas a Estados Unidos serán eliminados.

Rechazo al diálogo con Maduro

El mandatario estadounidense rechazó la invitación al diálogo enviada por Nicolás Maduro, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la postura de la Administración no ha cambiado.

“Trump está dispuesto a usar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes de Venezuela”. Por su parte, Maduro calificó los señalamientos como “absolutamente falsos” y pidió preservar la paz a través del diálogo.

El mandatario, también repasó su historial de decisiones militares recientes, incluyendo ataques contra instalaciones nucleares iraníes y embarcaciones de narcotráfico en el Mar Caribe.

Argumentó que estas acciones buscan proteger a Estados Unidos frente a amenazas externas y criticó la ineficacia de la ONU.

En su discurso, Trump cuestionó la efectividad del organismo internacional y reiteró su postura “Estados Unidos Primero”, destacando que durante sus mandatos anteriores retiró a Estados Unidos de la OMS y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Situación en Gaza y reconocimiento de Palestina

Por otra parte, la Asamblea General inició con la crisis humanitaria en Gaza como tema central.

En las últimas 24 horas, varios países europeos, incluyendo Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Mónaco, reconocieron oficialmente a Palestina, sumándose a Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, mientras Israel y Estados Unidos boicotearon la conferencia.

