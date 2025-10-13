Afectan despidos al sector educativo de Estados Unidos

Ante el cierre del Gobierno de Estados Unidos, se efectúo una nueva ronda de despidos masivos, ahora en el Departamento de Educación.

La administración Trump comenzó a despedir a 466 empleados del sector educativo para presionar a los legisladores demócratas por el cierre federal.

Dichas acciones reducirán la fuerza laboral de la agencia en casi una quita parte y la dejarían reducida a más de la mitad de su tamaño cuando el presidente Donald Trump.

Aunque no se han publicado detalles sobre los despidos, el sindicato AFGE Local 252 declaró que la información ronda en que los recortes diezmarán varias oficinas dentro de la agencia.

En un comunicado, la presidenta sindical sostuvo que las nuevas reducciones empeorarán el daño de los estudiantes de K-12, con discapacidades, universitarios de primera generación, de bajos recursos, así como de maestros y juntas educativas locales.

El Departamento de Educación contaba con alrededor de 4,100 empleados cuando el republicano asumió el cargo, pero los nuevos despidos provocaron condenas de una variedad de organizaciones educativas.

“Despedir a ese equipo es impactante, devastador, completamente sin fundamento, y amenaza con causar un daño duradero”, dijo la directora ejecutiva de la Alianza para el Aprendizaje Extracurricular, Jodi Grant.

Agregó que los sindicatos no podían probar que fueron perjudicados por los despidos porque los empleados no serían realmente despedidos hasta dentro de 30 a 60 días después de recibir el aviso.

