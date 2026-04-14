Obras del muro afectan cerro sagrado kumiai en México

Las obras de ampliación del muro fronterizo de Estados Unidos en la zona de Tecate están generando afectaciones en el cerro Cuchumá, una montaña sagrada para el pueblo indígena kumiai, denunciaron autoridades locales y representantes comunitarios.

“Es muy triste que lo están desbaratando”, afirmó Norma Meza Calles, defensora de los derechos indígenas, al subrayar la importancia espiritual del lugar.

El cerro Cuchumá ha sido históricamente un espacio de reunión para rituales, cantos y prácticas tradicionales del pueblo kumiai, quienes lo consideran equivalente a un templo.

Explosiones y trabajos en la frontera

De acuerdo con habitantes de la zona, los trabajos del lado estadounidense incluyen detonaciones con explosivos en áreas rocosas para abrir paso a la infraestructura, actividades que se han intensificado durante la última semana.

Estas intervenciones ocurren en una región donde la frontera divide un sistema natural continuo, por lo que cualquier modificación impacta ambos lados del territorio.

El alcalde de Tecate, Román Cota Muñoz, confirmó que las obras se realizan en territorio estadounidense, por lo que evitó pronunciarse sobre posibles acciones.

“Sabemos de algunos trabajos que está realizando el Gobierno de Estados Unidos para darle continuidad al muro”, señaló.

Sin embargo, residentes del poblado de El Manzanito, en las faldas del cerro del lado mexicano, reportaron explosiones sin previo aviso, lo que incrementó la preocupación entre la comunidad.

Valor ecológico y cultural

Además de su relevancia espiritual, el cerro Cuchumá forma parte de un corredor ecológico clave en la región serrana de Tecate, donde habitan diversas especies adaptadas a condiciones semiáridas.

Especialistas advierten que estas formaciones naturales cumplen funciones esenciales, como la prevención de la erosión y la conservación de la biodiversidad.

El sitio cuenta con reconocimiento en Estados Unidos al estar inscrito en el Registro Nacional de Sitios Históricos desde 1992, mientras que en México es considerado patrimonio cultural inmaterial.

La situación fue abordada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien informó que solicitó a las secretarías de Cultura y de Relaciones Exteriores un informe sobre las posibles repercusiones del uso de explosivos en la zona.

Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha confirmado daños específicos ni anunciado medidas frente a las afectaciones denunciadas por la comunidad kumiai.

Comentarios