Afirman que muerte de Nobel de la Paz no fue accidental

La Justicia sudafricana reabrió en los últimos años otros casos de muertes sucedidas durante el régimen segregacionista

  • 30
  • Octubre
    2025

Un tribunal de Sudáfrica estableció este jueves que la muerte hace casi seis décadas del político, luchador antiaparheid y Nobel de la Paz, Albert Luthuli, no fue un accidente.

De acuerdo con las investigaciones, Luthuli fue atropellado por un tren a causa de un ataque de las fuerzas de seguridad del régimen segregacionista en 1967.

La magistrada destacó que el político falleció a causa de una fractura de cráneo y una contusión "asociadas con un ataque" e infligidas por agentes de Policía del apartheid y trabajadores ferroviarios.

Mientras que las investigaciones de su muerte por parte de las autoridades del apartheid concluyeron en su momento, que el activista había fallecido al ser atropellado accidentalmente por un tren de mercancías.

Sin embargo, el fallo de este jueves también "responsabiliza a ciertas personas que, mediante sus actos u omisiones, fueron cómplices en el encubrimiento de la muerte del jefe Albert Luthuli", declaró en un comunicado el portavoz de la familia, Sandile Luthuli.

La Justicia sudafricana ha reabierto en los últimos años otros casos de muertes sucedidas durante el régimen segregacionista.


