Padres de Debanhi denuncian amenazas en su búsqueda de justicia

Los padres de Debanhi Escobar, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, denunciaron que han sido víctimas de amenazas para que abandonen la búsqueda de justicia.

Además, afirmaron que hubo “múltiples irregularidades en la investigación”, como la desaparición de fragmentos de video, la falta de apoyo de las autoridades y las inconsistencias en torno a personas vinculadas al caso.

En entrevista con El Horizonte, la madre reveló que tanto ella como su esposo han recibido mensajes intimidatorios a través de redes sociales, en los que les advierten que dejen de investigar.

Además, aseguraron que personas que les han compartido información también han sido amenazadas, lo que ha limitado la posibilidad de avanzar con nuevos testimonios.

“Sí, hemos sido amenazados, siguen las amenazas, más por redes sociales”, señalaron, al advertir que esta situación no solo los afecta a ellos, sino también a quienes intentan colaborar con información.

De acuerdo con su testimonio, las intimidaciones se han extendido a terceros que buscan aportar datos relevantes al caso.

“También para mucha gente que nos manda información por redes sociales las amenazan”, explicaron.

Incluso, detallaron que los mensajes que reciben contienen advertencias graves: “Les dicen que la Fiscalía de Nuevo León o determinada persona va a ir a matarlos o a secuestrarlos”, lo que ha generado temor entre posibles testigos.

Los padres de la joven señalaron que estas amenazas tienen un objetivo claro: frenar el flujo de información. “Entonces, que se callen, que no nos den información”, expresaron.

A pesar de este escenario, aseguraron que no detendrán su lucha. “Seguimos siendo amenazados, pero no tenemos miedo”, afirmaron con determinación.

A esta situación se suma, dijeron, la falta de respaldo por parte de las autoridades federales, particularmente de la Fiscalía General de la República, a la que acusan de no actuar con la firmeza necesaria para esclarecer el caso. Esta falta de apoyo, señalaron, ha impedido integrar pruebas clave y avanzar en líneas de investigación.

De acuerdo con Mario Escobar, hay inconsistencias entre los registros originales y los entregados por las autoridades, lo que apunta a una posible manipulación de la evidencia. “No quieren esclarecer lo que pasó”, afirmó.

Asimismo, los padres se refirieron a la situación de dos empleadas del motel Nueva Castilla, Ana Luisa N y Elida Yurith N, quienes fueron vinculadas a proceso por presuntamente mentir a la autoridad durante la investigación. Para la familia, este hecho evidencia que hubo inconsistencias en los testimonios recabados desde el inicio.

Los padres de Debanhi sostienen que el caso ha estado marcado por omisiones, contradicciones y falta de claridad, lo que ha impedido conocer la verdad de lo ocurrido. A pesar de ello, reiteraron que no detendrán su lucha.

“Vamos a seguir buscando la verdad y la justicia, pese a las amenazas”, afirmaron.

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