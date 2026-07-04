Agradece Zelenski apoyo de EUA en conflicto con Rusia

Zelenski comentó que las armas estadounidenses han ayudado a Ucrania a defenderse contra el país invasor desde hace varios años

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, agradeció este sábado a EUA su ayuda militar en la guerra contra Rusia y afirmó que el mundo necesita un liderazgo que garantice la protección de la libertad y la vida.

En sus redes sociales, Zelensky recordó que hoy se celebra el 250 aniversario de la independencia del país norteamericano, “uno de los sueños más luminosos, fuertes e influyentes de la humanidad: el de una nación independiente, libre, próspera, que defiende la libertad de las personas, la fe y la búsqueda de la felicidad”.

Ese sueño, dijo, ha ayudado a otras naciones a "mantenerse firmes y ser libres".

Sobre todo en el siglo XX, dijo, cuando EUA ayudó en la Segunda Guerra Mundial a salvar al mundo “del dominio de los tiranos y construyó las alianzas y asociaciones que, por primera vez, le dieron a gran parte de la humanidad una paz duradera y la oportunidad de desarrollarse en libertad”.

"En el siglo XXI, la influencia y la importancia de Estados Unidos ciertamente no son menores", afirmó ahora Zelensky. "Y lo vemos con especial claridad en Ucrania, que lucha por su independencia, su libertad y el derecho de nuestro pueblo a la felicidad con prácticamente la misma esperanza, el mismo propósito y la misma determinación con que los estadounidenses conquistaron y defendieron su propia independencia", afirmó. "Valoramos profundamente el apoyo de Estados Unidos, especialmente ahora, en tiempo de guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania", recalcó.

Zelensky comentó que las armas estadounidenses, que inicialmente fueron los misiles antitanque Javelin y más adelante los sistemas de defensa aérea Patriot, han ayudado a Ucrania a defenderse contra el país invasor.