Internacional

Cuba abierta a diálogo con EUA; agradece apoyo de Sheinbaum

Díaz-Canel anunció que su país ha iniciado un 'plan de preparación para la defensa' debido a la creciente presión de Estados Unidos

  • 05
  • Febrero
    2026

El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró este jueves que, Cuba se encuentra dispuesta a entablar el diálogo con Estados Unidos sobre "cualquier tema" para construir una relación civilizada de beneficio mutuo.

Durante su comparecencia televisada desde La Habana, el mandatario señaló que está dispuesta a entablar diálogo desde una "posición de respeto" a la soberanía y autodeterminación del país caribeño.

"De un diálogo como ese se puede construir una relación de vecinos civilizada", subrayó el presidente cubano.

Agradece a Claudia Sheinbaum por apoyo brindado

Entre los funcionarios a quienes agradeció el respaldo brindado, Díaz-Canel mencionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Aseguró que durante todas las conferencias matutinas estuvo dispuesta a abordar el tema.

"La presidencia de Claudia Sheinbaum que practicamente en todas sus mañaneras responde preguntas que tienen que ver con la posición de México y su apoyo a Cuba" externó Sheinbaum Pardo.

Reconoce que ha paralizado

Díaz-Canel anunció que su país ha iniciado un “plan de preparación para la defensa” debido a la creciente presión de Estados Unidos en la región.

“Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa”, puntualizó Díaz-Canel.

El Consejo de Defensa Nacional de Cuba revisó y aprobó el 18 de enero “los planes y medidas” para dar paso “al Estado de Guerra” tras el ataque de la Unión Americana a Venezuela que culminó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro. 

“Hemos declarado los sábados días nacionales de la defensa y todo nuestro sistema defensivo territorial se está preparando en estos momentos (...) para enfrentar una agresión”, explicó.

El mandatario explicó que el plan de preparación para la defensa desplegado desde enero comprende la “preparación del sistema defensivo de todo el país desde el municipio hasta el Consejo Nacional”.

 


