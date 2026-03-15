Díaz-Canel agradece a AMLO por su solidaridad con Cuba

Miguel Díaz-Canel agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador por instar a la ciudadanía para ayudar al pueblo de Cuba ante la crisis sufrida en el país.

A través de redes sociales, el mandatario cubano aseguró que "jamás olvidará" el apoyo brindado por López Obrador.

Gracias, querido hermano @lopezobrador_ .



En nombre de #Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de #México a la heroica resistencia del pueblo cubano.



Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable… https://t.co/Z9ivRPm1pT — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 15, 2026

Cuba atraviesa crisis energética desde 2024

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero ha elevado los apagones, paralizando casi por completo la economía y disparando el malestar social con protestas en distintos puntos de la isla.

Aseguraron que estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de Estados Unidos, sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

En esta ocasión, los apagones afectarán este domingo hasta el 58% de Cuba de manera simultánea en el horario de mayor consumo de energía, en la tarde-noche, de acuerdo con datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario "pico" de esta jornada una capacidad de generación de 1,320 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3,050 MW.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales.

AMLO llama a mexicanos a apoyar a Cuba con colecta solidaria

El expresidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a solidarizarse con el pueblo de Cuba mediante una colecta destinada a adquirir alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para la isla.

Al pronunciarse sobre la situación que enfrenta el país caribeño, el exmandatario recordó una frase atribuida al general Lázaro Cárdenas del Río durante la Invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

Aquí te presentamos la nota completa: AMLO llama a mexicanos a apoyar a Cuba con colecta solidaria

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