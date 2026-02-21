Cuba agradece apoyo exterior ante crisis energética

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó el respaldo de connacionales residentes en distintas partes del mundo, incluidos los que viven en Estados Unidos, en medio de la crisis energética que enfrenta la isla por las restricciones impuestas desde Washington.

“En este momento de dificultades y peligros, hemos encontrado entre las muestras de apoyo y compromiso con Cuba, las de cubanos residentes en varias partes del mundo, tanto con respaldo verbal y declarativo, como expresiones de ayuda material, alguna de ellas significativa”, escribió el canciller en su cuenta de X.

Rodríguez subrayó que entre esas expresiones figuran cubanos radicados en Estados Unidos, quienes han actuado con cautela por el “clima de hostigamiento y amenaza” que enfrentan. Afirmó que, incluso con diferencias políticas, muchos se colocan “del lado de la patria en momentos de peligro”.

Impacto del corte de combustible

El 29 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó un corte al suministro y venta de petróleo hacia la nación caribeña y advirtió sobre posibles aranceles a países que incumplan la medida.

Las restricciones provocaron una severa escasez de combustible que ha afectado servicios clave como salud, educación y transporte. El ministro de Salud cubano, José Ángel Portal Miranda, advirtió que el “cerco energético” tensiona al máximo el sistema sanitario.

“No se puede dañar la economía de un Estado sin impactar en los habitantes. Estamos ante un cerco energético con implicaciones directas en la vida de los cubanos”, señaló el funcionario.

Autoridades cubanas buscan alternativas para mantener la atención a pacientes con enfermedades renales. Según reportes oficiales, más de 3 mil personas requieren hemodiálisis en la isla, servicio que se ha visto afectado por la falta de combustible y recursos.

Diálogo con Francia

Rodríguez informó además que sostuvo en París una reunión con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, para revisar los vínculos políticos, económico-comerciales y de cooperación bilateral.

El canciller cubano afirmó que en el encuentro abordaron la “escalada de amenazas” de Estados Unidos y reiteró la determinación de La Habana para superar las medidas que buscan privar a la isla de suministro energético.

Por otra parte, la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, informó que esta semana se realizaron los últimos vuelos de repatriación desde Cuba.

La funcionaria agradeció al personal de las aerolíneas nacionales por facilitar el retorno seguro de más de 27 mil 900 viajeros a Canadá y recomendó a los ciudadanos que aún permanecen en la isla que utilicen las opciones comerciales disponibles para salir “mientras todavía existan alternativas”.

