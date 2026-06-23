Alemania paraliza trenes por falla en sistema de radio

La empresa ferroviaria Deutsche Bahn suspendió el servicio en todo el país por una avería en el sistema digital GSM-R; no hay plazo de reanudación

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La principal empresa ferroviaria de Alemania, Deutsche Bahn (DB), suspendió el martes (tiempo local) el tránsito de trenes en todo el país.

De acuerdo a medios locales, la suspensión del servicio se debe a un importante fallo en el sistema central de la comunicación de sus unidades.

"Debido a una interrupción a nivel nacional del sistema de radio digital GSMR, todos los trenes se encuentran actualmente detenidos en las estaciones", declaró un portavoz de DB.

Hasta el momento no se ha revelado la causa del fallo, aunque se cree que la interrupción del servicio se debió a un problema de actualización en el software.

Medios alemanes reportaron que especialistas ya se encuentran trabajando para encontrar una solución.

Debido a esta situación, los pasajeros han tenido que optar por otro medio de transporte, pues no se tiene un tiempo estimado para la reanudación del servicio.