EUA se enfría con Europa: retiran 5,000 soldados de Alemania

Las relaciones entre Estados Unidos y Europa atraviesan uno de sus momentos más tensos en décadas. Lo que durante años fue una alianza estratégica sólida basada en cooperación militar, económica y política, actualmente se fractura a niveles preocupantes según algunos medios, particularmente en su vínculo con Alemania.

Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra el canciller alemán, Friedrich Merz, por sus críticas a la guerra de Irán, calificándolo de "totalmente ineficaz". Tras esto, el Pentágono anunció que reduciría en 5,000 el número de soldados desplegados en Alemania, de un total de 36,400 que mantenían en el país germano. Además, el líder de la Casa Blanca anunció que aumentaría los aranceles a los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, una medida que afectará especialmente a Berlín.

Esta retirada de soldados no es un movimiento menor. Alemania alberga uno de los despliegues militares estadounidenses más importantes fuera de su territorio, con más de 30,000 efectivos y bases clave como Ramstein, Spangdahlem, Stuttgart, Wiesbaden, Grafenwoehr, Hohenfels y Büchel, esenciales para operaciones globales de logística, inteligencia y apoyo estratégico.

La relevancia de estas instalaciones va mucho más allá de la defensa europea. Históricamente, han funcionado como nodos para operaciones en Medio Oriente, África e incluso Asia, consolidando a Alemania como pieza central del poder militar estadounidense en el mundo. La posible reducción de este aparato no solo debilita la capacidad operativa de Washington, sino que también reconsidera el compromiso a largo plazo con Europa.

Por ejemplo, las bases de Ramstein y Spangdahlem funcionan como los "puños operativos" del ejército norteamericano, mientras que las bases de Stuttgart y Wiesbaden son consideradas el "cerebro estratégico". Stuttgart alberga tanto el cuartel general del Mando Europeo de EUA (EUCOM) como el del Mando de África de EUA (AFRICOM).

Desde aquí se dirigen todas las actividades militares estadounidenses en estos dos continentes. Wiesbaden también alberga el cuartel general de todas las fuerzas terrestres estadounidenses en Europa y África. Allí también se coordinan las entregas de armamento occidental y los programas de entrenamiento para el Ejército de Ucrania.

En la base de Hohenfels, se recrean aldeas artificiales con escenarios de guerra realistas, a veces hasta con civiles como figurantes. En esta base, miles de soldados de la OTAN se entrenan cada año para mejorar la cooperación transfronteriza.

Y la que quizás sea la base más importante de todas es la de Büchel, en Renania-Palatinado, donde se considera el único emplazamiento de armas nucleares que queda en Alemania, aunque ni Washington ni Berlín lo hayan confirmado oficialmente.

Alemania —como otros países europeos— participa en el llamado "reparto nuclear" de la OTAN. Esto significa que Estados Unidos almacena armas nucleares en Europa, que son lanzadas sobre el objetivo por aviones de sus socios europeos de la OTAN en caso de emergencia. Büchel sería ese sitio de almacenamiento.

El trasfondo de esta tensión es tanto geopolítico como ideológico. El gobierno estadounidense ha criticado duramente a sus aliados europeos por su postura frente al conflicto con Irán, su nivel de gasto militar y su autonomía política. A su vez, líderes europeos han cuestionado la estrategia de Washington, calificándola de errática e incluso “humillante” en el escenario internacional.

La tensión no solo se limita a Merz y Alemania; Trump también despotricó en contra del primer ministro británico, Keir Starmer, a quien le recordó que "no es Winston Churchill" y amenazó con imponer un "arancel elevado" a las importaciones procedentes del Reino Unido. La visita del rey Carlos III recientemente a Washington parece haber calmado esas intenciones; sin embargo, analistas piden no dejarse fiar demasiado del mandatario estadounidense.

Por otra parte, el Departamento de Defensa de EUA ha barajado la posibilidad de castigar a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no apoyan las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán, incluyendo la suspensión de España como miembro y la revisión del reconocimiento estadounidense de las Islas Malvinas como posesión británica.

"Es inquietante, por decir lo menos", dijo un diplomático europeo. "Estamos preparados para cualquier eventualidad, en cualquier momento".

El futuro de la alianza transatlántica

A pesar de la tensión, ningún actor ha declarado una ruptura formal. Alemania sigue considerando a Estados Unidos un socio clave, y Washington continúa dependiendo de la infraestructura europea para sus operaciones globales. Sin embargo, la confianza mutua se ha erosionado.

Europa, por su parte, comienza a prepararse para un escenario en el que ya no puede depender plenamente del respaldo estadounidense. Este giro podría transformar no solo la OTAN, sino todo el equilibrio geopolítico occidental.

En este contexto, lo que está en juego no es únicamente la relación bilateral entre Estados Unidos y Alemania, sino el futuro mismo del orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial.

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