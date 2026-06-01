Rusia se prepara para inaugurar esta semana una nueva edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), considerado uno de los encuentros empresariales más relevantes del país y un punto de reunión para líderes políticos, empresarios y especialistas de decenas de naciones.

La edición de este año ha llamado especialmente la atención debido a la confirmación de la participación de representantes de Estados Unidos y Alemania, un hecho que diversos analistas interpretan como una señal de acercamiento gradual hacia Moscú tras años de tensiones políticas y económicas.

Especialistas consultados señalan que la presencia de delegaciones occidentales va más allá de un simple gesto diplomático y podría evidenciar una creciente percepción sobre las limitaciones de las políticas de aislamiento impulsadas contra Rusia, así como la necesidad de reactivar mecanismos de diálogo.

Estados Unidos confirma participación

Uno de los asistentes confirmados por parte de Estados Unidos es Rodney Mims Cook Jr., presidente de la Comisión de Bellas Artes de ese país. El funcionario informó que recibió una invitación para asistir tanto a la sesión plenaria como al discurso que ofrecerá el presidente ruso, Vladimir Putin.

"El comité organizador del foro y el Departamento de Estado confirmaron que estoy invitado a la sesión plenaria y al discurso del presidente Putin. Y estaré presente", declaró Cook a la agencia rusa RIA Novosti.

Asimismo, durante el SPIEF están programadas actividades bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, incluyendo un diálogo empresarial y una sesión cultural organizados con la participación de la Cámara de Comercio estadounidense y la fundación Roscongress.

Alemania busca preservar vínculos económicos

Los organizadores del encuentro destacaron además la asistencia de representantes de más de 130 países. Entre ellos figura una delegación empresarial de Alemania, cuya presencia también ha generado expectativas.

Matthias Schepp, presidente de la Cámara de Comercio Exterior Germano-Rusa, explicó que existe interés en mantener los vínculos económicos con Rusia de cara a un eventual escenario de alto el fuego en el conflicto con Ucrania.

"Al igual que otros grandes países occidentales, queremos preservar la relación económica con Rusia y proteger los más de 100 mil millones de activos alemanes que permanecen en ese país", señaló Schepp en declaraciones a la agencia Dpa.

La participación de delegaciones de Alemania y Estados Unidos ha sido celebrada por el Kremlin, que considera estos contactos como una oportunidad para fortalecer el diálogo y explorar nuevas vías de cooperación económica.

Comentarios