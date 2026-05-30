Papa alerta por impacto digital en salud mental juvenil

El papa León XIV afirmó que la relación entre la salud mental, la educación y las tecnologías digitales representa uno de los desafíos más urgentes de la actualidad, especialmente ante las dificultades emocionales y existenciales que enfrentan millones de jóvenes en todo el mundo.

Durante un encuentro celebrado en el Vaticano con participantes de un seminario organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Pontificia Comisión para América Latina y el Dicasterio para la Cultura, el pontífice reflexionó sobre los efectos que el entorno digital tiene en el bienestar de las nuevas generaciones.

León XIV señaló que, aunque los jóvenes cuentan con herramientas tecnológicas cada vez más avanzadas, muchos tienen dificultades para encontrar propósito, esperanza y sentido en sus vidas.

El líder de la Iglesia católica subrayó que detrás de numerosos casos de ansiedad, soledad y fragilidad psicológica existen interrogantes profundas sobre el valor de la existencia y las perspectivas de futuro. En ese contexto, consideró necesario ofrecer respuestas que permitan afrontar estas inquietudes de manera integral.

Presión por el rendimiento genera ansiedad

El pontífice lamentó que una gran cantidad de jóvenes viva bajo una constante presión por alcanzar expectativas académicas, laborales y sociales, en un entorno marcado por la competencia y la exigencia permanente.

Según explicó, esta dinámica puede derivar en sentimientos de insuficiencia, miedo al fracaso y desorientación, factores que impactan directamente en la salud mental.

León XIV insistió en que la atención a la salud mental no debe limitarse a enfoques clínicos o técnicos, sino incluir acciones orientadas al fortalecimiento de la dimensión interior de las personas.

En ese sentido, destacó la importancia de fomentar espacios de silencio, reflexión y autoconocimiento, así como promover relaciones humanas profundas y una apertura a valores trascendentes.

"No basta con conectar a los jóvenes a las redes digitales si permanecen desconectados de sí mismos y de los demás", sostuvo el papa al remarcar la necesidad de equilibrar el uso de la tecnología con el desarrollo emocional y espiritual.

"La tecnología conecta, la educación forma"

Como mensaje final, León XIV enfatizó que la educación tiene la responsabilidad de acompañar a las nuevas generaciones en la búsqueda de sentido y propósito, más allá de la adquisición de conocimientos o habilidades técnicas.

"La tecnología nos conecta, pero la educación nos forma", afirmó el pontífice, quien agregó que educar implica ayudar a los jóvenes a descubrir no sólo cómo vivir, sino también por qué vivir.

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