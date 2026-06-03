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Internacional

'Alto al fuego no da inmunidad a Hezbolá': embajador de Israel

El embajador Estados Unidos advirtió que pese al cese de las hostilidades, el armisticio no otorga inmunidad a la milicia chií libanesa Hezbolá.

  • 03
  • Junio
    2026

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, quien encabezó la delegación del país hebreo en las conversaciones con el Líbano en Washington, advirtió que el alto el fuego acordado este miércoles no otorga inmunidad a la milicia chií libanesa Hezbolá.

"Las conversaciones de hoy representan otro paso importante en el proceso para facilitar la paz entre Israel y el Líbano. Pero que quede claro: si Hezbolá cree que este resultado le otorga inmunidad, se equivoca", escribió Leiter en X.

Las delegaciones de Israel y del Líbano reunidas en Washington acordaron este miércoles, con mediación de EUA, implementar un alto el fuego condicionado a que Hezbolá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

Las partes diseñaron un plan para crear "zonas piloto" en el Líbano que estén controladas por el Ejército libanés y excluyan al grupo islamista, según una declaración conjunta, y se emplazaron a reunirse de nuevo en Washington el 22 de junio.

"Este alto el fuego depende totalmente del cese total de los ataques contra Israel y del desmantelamiento completo de Hezbolá y su infraestructura terrorista", insistió el embajador israelí en X.

Ambas delegaciones, encabezadas por los embajadores de sus respectivos países en Estados Unidos —Leiter por la parte israelí y Nada Hamadeh por la libanesa— se reunieron este martes y miércoles en la sede del Departamento de Estado estadounidense, en lo que supuso la cuarta ronda de negociaciones de paz que mantienen este año.

Los contactos han servido hasta ahora para aprobar y extender progresivamente un alto el fuego que, sin embargo, se ha infringido con ataques mientras Israel ha intensificado su invasión en el Líbano en respuesta, según el país hebreo, al lanzamiento de proyectiles de Hezbolá.


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