Andrea Bocelli canta en Casa Blanca para Donald Trump

El tenor italiano Andrea Bocelli acudió a la Oficina Oval de la Casa Blanca, en compañía de su familia, para ser recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto ocurrió previo a la reunión bilateral pactada con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. En su reunión, el presidente estadounidense confesó que es un gran admirador del tenor.

A través de redes sociales, se mostró como Bocelli entonó algunos versos de la canción "Time to say goodbye" frente al escritorio del mandatario republicano. Sin embargo, los nervios se apoderaron de él cuando una pequeña risa interrumpió su interpretación.

JUST IN: Andrea Bocelli sings in the Oval Office next to President Trump.



Ukrainian President Volodymyr Zelensky is set to arrive at the White House soon to discuss prospects for ending the war. pic.twitter.com/xAUtrmtm29 — Collin Rugg (@CollinRugg) October 17, 2025

De acuerdo con redes sociales, el tenor demostró en múltiples ocasiones su apoyo a Ucrania, por lo que ha participado en actividades para la recaudación de fondos para refugiados en guerra.

