Arabia Saudita confirma bombardeos contra hutíes en Yemen

La ofensiva ocurre tras el bloqueo marítimo anunciado por los hutíes en el mar Rojo, una ruta clave para el comercio internacional

Arabia Saudita confirmó una serie de ataques aéreos contra posiciones de los hutíes en la provincia de Hodeidah, luego de que habitantes y medios locales reportaran explosiones en la ciudad portuaria ubicada sobre la costa del mar Rojo.

La coalición encabezada por Riad informó que la ofensiva estuvo dirigida exclusivamente contra objetivos militares relacionados con las amenazas a la navegación comercial y aseguró que el puerto de Hodeidah no fue alcanzado, por lo que continúa operando con normalidad.

Medios hutíes reportan daños y una persona herida

La agencia estatal yemení SABA, controlada por los hutíes, atribuyó los bombardeos a la coalición saudí e indicó que fueron impactadas instalaciones de una empresa de telecomunicaciones en la capital provincial.

Asimismo, el canal Al Masirah informó que también se registraron ataques en la isla de Kamaran, donde una mujer resultó herida.

Por otra parte, una fuente militar citada por medios locales aseguró que las defensas aéreas yemeníes obligaron a aeronaves saudíes a retirarse del espacio aéreo del país, aunque esta versión no ha sido confirmada por la coalición.

Escalada tras bloqueo en el mar Rojo

La ofensiva se produce días después de que los hutíes anunciaran un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y ordenaran el cierre del estrecho de Bab el Mandeb para embarcaciones sauditas.

El grupo rebelde señaló que la medida responde al cerco impuesto por Riad y a recientes bombardeos contra el aeropuerto de Saná.

Bab el Mandeb es uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, ya que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico, por donde transita una parte significativa del comercio internacional.

La nueva ofensiva incrementa la tensión en la región y mantiene la atención sobre una de las principales rutas para el transporte mundial de mercancías y energía.