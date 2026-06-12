Armada de Colombia decomisa cinco toneladas de estupefacientes

La Armada de Colombia interceptó más de cinco toneladas de cocaína durante dos operaciones realizadas de manera paralela en aguas del Caribe, en una acción que representa uno de los golpes más relevantes recientes contra las redes de narcotráfico que utilizan corredores marítimos hacia Centroamérica.

Las autoridades informaron que la droga era transportada en embarcaciones rápidas tipo “Go Fast”, utilizadas frecuentemente por organizaciones criminales transnacionales para movilizar cargamentos de estupefacientes a través del Caribe con destino a mercados internacionales.

Dos operaciones simultáneas dejaron siete detenidos

Una de las intervenciones se desarrolló en el Caribe occidental, donde unidades navales detectaron una embarcación que transportaba 4 mil 49 kilogramos de cocaína distribuidos en 161 bultos.

Durante el operativo fueron capturados cuatro ciudadanos colombianos y un hondureño, quienes quedaron a disposición de las autoridades para enfrentar cargos relacionados con presunto tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De manera paralela, la Armada ejecutó una segunda operación en otra zona del Caribe, donde aseguró mil 390 kilogramos de cocaína ocultos en 50 bultos. En esta acción fueron detenidas dos personas más, cuyas nacionalidades no fueron reveladas.

Golpe millonario a organizaciones criminales

Con ambos decomisos, las autoridades evitaron que más de cinco toneladas de cocaína continuaran su ruta hacia Centroamérica, una región considerada estratégica para las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

La Armada estimó que el cargamento asegurado representa pérdidas superiores a 250 millones de dólares para las estructuras criminales involucradas en estas actividades ilícitas.

El decomiso también refleja la importancia creciente de las operaciones de vigilancia marítima en el Caribe, una de las principales rutas utilizadas por grupos narcotraficantes para sacar cargamentos desde Sudamérica hacia otros continentes.

La estrategia antidrogas del gobierno colombiano

Las incautaciones se producen en medio de la estrategia impulsada por el presidente Gustavo Petro, quien ha defendido una política antidrogas enfocada en la captura de responsables y el decomiso de cargamentos, priorizando las operaciones de interdicción sobre acciones de carácter letal.

El mandatario ha sostenido que las fuerzas colombianas buscan interceptar las embarcaciones, detener a sus ocupantes y llevarlos ante la justicia, mientras el gobierno continúa promoviendo programas dirigidos a que los cultivadores de hoja de coca puedan incorporarse gradualmente a actividades económicas legales con apoyo estatal.

En paralelo, las autoridades mantienen la presión sobre las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas, en un contexto donde las rutas marítimas siguen siendo uno de los principales canales utilizados para mover cocaína hacia Norteamérica y otros mercados internacionales.

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