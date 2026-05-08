Abaten a dos tras agresión armada contra federales en Culiacán

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron atacados por civiles armados durante un operativo realizado en las inmediaciones de Culiacán, Sinaloa, mientras investigaban a una célula delictiva relacionada con privaciones ilegales de la libertad.

De acuerdo con información preliminar, la agresión fue controlada por las fuerzas federales y dejó como saldo dos presuntos agresores fallecidos y una persona detenida.

Operativo se realizó tras investigaciones por secuestros

Omar García Harfuch, señaló que el despliegue se desarrollaba como parte de investigaciones contra un grupo criminal presuntamente vinculado con casos recientes de personas privadas de la libertad, quienes fueron liberadas en días pasados.

Durante las acciones de seguridad, los agentes fueron interceptados por civiles armados, lo que derivó en un enfrentamiento en la zona.

Tras controlar la situación, las fuerzas federales aseguraron diverso armamento y equipo táctico utilizado por los presuntos integrantes del grupo delictivo.

Aseguran armas, granada y camioneta con siglas “MF”

Entre lo decomisado se encuentran cinco armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta que portaba la leyenda “MF”.

Las autoridades no han informado oficialmente sobre la posible relación de las siglas con alguna organización criminal.

La persona detenida quedó a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos.

Mantienen despliegue de seguridad en la zona

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el operativo continúa activo en distintos puntos cercanos a Culiacán con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y localizar a otros posibles responsables.

Hasta el momento no se ha detallado si hubo elementos de seguridad lesionados durante el enfrentamiento.

Las autoridades federales indicaron que la investigación sigue en curso y que se ampliará la información conforme avancen las diligencias ministeriales.

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