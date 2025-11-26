Cerrar X
Internacional

Arrestan a familiar de vocera de la Casa Blanca en EUA

Una mujer con vínculo familiar con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue detenida por agentes del ICE

  • 26
  • Noviembre
    2025

Una mujer con vínculo familiar con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y permanece recluida en un centro de detención en Luisiana, reportó Daily Mail.

La detenida, Bruna Ferreira, es de nacionalidad brasileña y madre de un niño de 11 años cuyo padre es Michael Leavitt, hermano de la funcionaria. Su arresto ocurrió “hace varias semanas” en la ciudad de Revere, Massachusetts.

Michael Leavitt informó en un comunicado que el menor vive con él y su esposa de manera permanente, aunque mantiene una relación con su madre biológica. Sin embargo, señaló que el niño no ha podido comunicarse con Ferreira desde su detención por parte del ICE.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia citadas por WCVB, Karoline Leavitt no ha tenido contacto con la madre de su sobrino “en muchos años”.

El medio también indicó que el menor ha residido siempre en New Hampshire con su padre y nunca ha vivido con Ferreira.


