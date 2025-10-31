Cerrar X
Internacional

Arrestan a hombre por amenazar de muerte a agentes ICE en Florida

Agentes de migración se enfrentan a un aumento de más de 1,000% de agresiones, así como un aumento de amenazas de muerte

  • 31
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Estados Unidos anunció el arresto de un hombre en Florida, acusado de amenazar de muerte a varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Joseph Giancola, amenazó a través de redes sociales con "disparar a matar" a los agentes si se acercaban a él. También escribió mensajes llamando a matar "a esos nazis del ICE".

A través de un comunicado, DHS dijo que los agentes del ICE "se enfrentan ahora a un aumento de más del 1,000 % en las agresiones y un aumento del 8.000 % en las amenazas de muerte".

En este sentido, advirtió de que aquellos que realicen amenazas o agredan a los agentes acabarán entre rejas.

A menudo estas redadas han sido extremadamente violentas y han recibido críticas de activistas, organizaciones de derechos humanos y políticos demócratas.


