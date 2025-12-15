Arrestan a Nick Reiner tras la muerte del director y su esposa

El hijo menor de Rob Reiner, Nick Reiner, estaba bajo custodia policial este lunes, por lo que los investigadores creen fue el apuñalamiento fatal del director-actor y su esposa en su casa de Los Ángeles un día antes, dijo la policía.

El jefe de policía Jim McDonnell afirmó que Nick Reiner, de 32 años, ha sido “acusado de asesinato” y está detenido con una fianza de cuatro millones de dólares en relación con las muertes de sus padres. McDonnell señaló que la división de robos y homicidios del departamento está manejando la investigación.

“Trabajaron durante toda la noche en este caso y pudieron detener a Nick Reiner, un sospechoso”, expresó McDonnell. Fue detenido con una fianza de cuatro millones de dólares.

McDonnell calificó las muertes como “un incidente muy trágico”.

Los representantes de la familia Reiner no respondieron de momento a una solicitud de comentarios y no estaba claro si Nick Reiner tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Nick Reiner ha hablado públicamente sobre sus luchas contra la adicción. A los 18 años, había pasado por ciclos de ingreso y salida de centros de rehabilitación con episodios fuera de su hogar y recaídas en medio. Rob y Nick Reiner exploraron su difícil relación y las luchas de Nick Reiner con las drogas en una película semiautobiográfica de 2016, “Being Charlie”.

Rob y Michele Singer Reiner fueron encontrados muertos el domingo en su casa en Los Ángeles, y los investigadores creen que sufrieron heridas de arma blanca, dijo el oficial.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que respondió a una solicitud de ayuda médica poco después de las 3:30 de la tarde y encontró a un hombre de 78 años y una mujer de 68 años muertos en el interior. Reiner cumplió 78 años en marzo.

Detectives de la División de Robos y Homicidios investigaban un “aparente homicidio” en la casa de Reiner, dijo el capitán Mike Bland del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Las autoridades de la ciudad no han confirmado las identidades de las personas halladas muertas en la residencia en el exclusivo vecindario de Brentwood, en el lado oeste de la ciudad, hogar de muchas celebridades.

Reiner fue por mucho tiempo uno de los directores más prolíficos de Hollywood, y su trabajo incluyó algunas de las películas más memorables de los años 1980 y 90, incluyendo “This is Spinal Tap”, “A Few Good Men” (“Cuestión de honor”), “When Harry Met Sally” (“Cuando Harry encontró a Sally...”) y “The Princess Bride” (“El pirata y la princesa”).

Su papel como Meathead en el clásico televisivo de los años 70 de Norman Lear, “All in the Family”, como contraparte liberal de Archie Bunker de O’Connor, lo catapultó a la fama y le valió dos premios Emmy.

Hijo de la leyenda de la comedia Carl Reiner, Rob Reiner estaba casado con la fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Ambos se conocieron mientras él dirigía “When Harry Met Sally” (“Cuando Harry encontró a Sally...”) y tienen tres hijos juntos.

Los familiares de Lear, el legendario productor que murió en 2023, dijeron que las muertes los dejaron desolados.

Un comunicado de la familia Lear expresó: “Norman a menudo se refería a Rob como un hijo, y su estrecha relación fue extraordinaria, para nosotros y el mundo. Norman habría querido recordarnos que Rob y Michele dedicaron cada aliento a tratar de hacer de este país un lugar mejor, y lo hicieron a través de su arte, su activismo, su filantropía y su amor por la familia y los amigos”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la pérdida como devastadora para la ciudad.

“Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y sociedad estadounidense, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica”, manifestó Bass en un comunicado. “Un aclamado actor, director, productor, escritor y activista político comprometido, siempre usó sus dones al servicio de los demás”.

Reiner estuvo previamente casado con la actriz-directora Penny Marshall de 1971 a 1981. Adoptó a su hija, Tracy Reiner. Carl Reiner murió en 2020 a los 98 años y Marshall murió en 2018.

Los asesinatos son raros en el vecindario de Brentwood. La residencia donde murieron los Reiner está a aproximadamente a una milla (1,6 kilómetros) de la casa donde la esposa de O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman fueron asesinados en 1994.

