Arrestan a hombre que lanzó molotov al edificio del ICE en LA

José F. Jovel fue detenido tras arrojar bombas molotov al edificio federal; enfrenta cargos por intento de daño y posesión de dispositivo destructivo

  • 02
  • Diciembre
    2025

Un hombre de 54 años ha sido arrestado bajo sospecha de lanzar bombas molotov contra el Edificio Federal de Los Ángeles, informaron las autoridades este martes. Ninguna persona resultó herida.

Guardias de seguridad escucharon a un hombre que gritaba insultos sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) fuera del edificio el lunes, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés).

Luego lanzó dos bombas incendiarias contra los guardias, aseguró la agencia.

"Afortunadamente, las botellas no estaban encendidas y no se incendiaron, y no hubo heridos ni daños a la propiedad federal", según el comunicado del DHS.

Agentes del FBI arrestaron a José F. Jovel, un residente de Los Ángeles, afirmó la portavoz Laura Eimiller.

Los fiscales federales presentaron una denuncia penal este martes acusándolo de múltiples cargos de intento de daño doloso a propiedad federal y posesión de un dispositivo destructivo no registrado.

Según una declaración jurada presentada junto a la denuncia, horas antes Jovel le prendió fuego a su apartamento ubicado en el vecindario de Koreatown, en Los Ángeles, después de recibir un aviso de desalojo. Llegó al edificio federal el lunes por la mañana con varias bolsas de compras, de acuerdo con la declaración jurada.

Jovel metió la mano en una de las bolsas y arrojó una bomba molotov a través de una puerta corrediza abierta que estaba marcada como entrada para empleados. Luego lanzó otro dispositivo incendiario a través de la puerta de entrada al edificio, donde una fila de personas esperaba para pasar por los filtros de seguridad.

De momento se desconoce si Jovel cuenta con un abogado. La Oficina de Defensores Públicos Federales no respondió por ahora a una llamada telefónica para consultar si uno de sus abogados lo representa.

Jovel, quien llevaba consigo cuatro cuchillos al momento de su arresto, tiene un "extenso historial criminal", incluido un cargo de intento de asesinato en 1987, según el comunicado del DHS.

Agentes registraron las bolsas que llevaba Jovel y encontraron un soplete y otras cinco bombas molotov, según la declaración jurada de la denuncia.

Jovel describió sus acciones como "un ataque terrorista" y le dijo a los agentes: "Están separando familias", afirmó la oficina del fiscal federal.

La fiscalía señaló que se cree que el ataque fue por rechazo a las leyes de inmigración.

De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años en una prisión federal. Se tiene previsto que comparezca el miércoles ante un tribunal federal en Los Ángeles.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se expresó alarmada por el incidente.

"Este tipo de comportamiento es absolutamente inconcebible. Gracias a nuestros agentes del LAPD y a nuestros socios de las fuerzas del orden por su intervención y respuesta. Estoy agradecida de que nadie resultó herido", dijo Bass en un comunicado el martes, refiriéndose por sus iniciales al Departamento de Policía de Los Ángeles.


