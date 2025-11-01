Cerrar X
INFO_7_CONTEXTO_d66f41dd8b
Nacional

Arrestan a hombre con huevos de tortuga protegida en el Metro

La FGR investiga a un hombre detenido con 360 huevos de tortuga en el Metro, en un caso que refleja el persistente saqueo ilegal de especies marinas protegidas.

  • 01
  • Noviembre
    2025

Un hombre fue detenido dentro del Metro de la Ciudad de México tras ser sorprendido transportando 360 huevos de tortuga, una especie protegida, lo que constituye un delito federal. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial lo interceptaron en la estación Chabacano, después de que un usuario alertó sobre el contenido que cargaba.

Al realizarle una revisión preventiva, los agentes localizaron varias bolsas con los huevos. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, donde personal pericial confirmó el número total asegurado.

La SSC subrayó que continuará colaborando con autoridades federales para combatir delitos ambientales y proteger la fauna silvestre.

El Código Penal Federal establece penas que pueden ir de uno a nueve años de prisión y multas económicas para quienes recolecten, almacenen o comercialicen productos derivados de tortugas marinas.

México es uno de los países con mayor presencia de estas especies en el mundo: siete de las ocho reconocidas globalmente anidan en costas mexicanas. Sin embargo, el saqueo de huevos para consumo o venta ilegal sigue siendo una práctica arraigada, que contribuye a la reducción de poblaciones y coloca a todas las especies en categoría de peligro de extinción.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_31_T140029_729_747e7a134f
Cae "El Charro" por delitos de alto impacto en Aguascalientes
Whats_App_Image_2025_10_30_at_1_43_41_PM_dde17aa986
Estudiante que acosó a compañeras enfrente nueve años de prisión
alumno_detenido_fotos_7d1c23eb7c
Cae estudiante en Coahuila por tomar fotos a alumnas en el baño
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T111453_501_e1268f949d
No habrá trasvase entre El Cuchillo y la Marte R. Gómez: NL
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T110729_393_5f83f21a62
Piden reforzar supervisión sanitaria en barberías y spas
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T105934_305_58151d4830
Jennifer Lawrence se replantea opinar sobre política
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×