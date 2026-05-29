Putin pide pruebas sobre origen del dron que cayó en Rumania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, puso en duda este viernes que el dron que impactó un edificio residencial en Rumania pertenezca a Moscú y pidió a las autoridades rumanas presentar pruebas concluyentes antes de responsabilizar al Kremlin por el incidente ocurrido cerca de la frontera con Ucrania.

Durante una conferencia de prensa en Astaná, Kazajistán, al cierre de una cumbre de la Unión Económica Eurasiática, Putin aseguró que el origen del aparato no puede determinarse hasta que se realicen peritajes oficiales.

“Nadie puede determinar el origen hasta que se realice un examen de ese aparato”, declaró el mandatario ruso.

El jefe del Kremlin afirmó que desconocía los detalles específicos del incidente hasta poco antes de comparecer ante la prensa, aunque aseguró que Rusia está dispuesta a colaborar en una investigación objetiva.

Putin también sugirió que podría tratarse de una situación similar a otros casos en los que drones ucranianos invadieron espacio aéreo extranjero y fueron atribuidos inicialmente a Rusia.

“Posiblemente se trate de una situación parecida”, sostuvo.

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El incidente dejó dos heridos en Galati

El dron impactó durante la madrugada contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, ubicada cerca de las fronteras con Ucrania y Moldavia.

El choque provocó un incendio y dejó al menos dos personas con heridas leves, además de obligar a evacuar a varios residentes del inmueble afectado.

Tras el incidente, las autoridades rumanas desplegaron operativos de emergencia y reforzaron las medidas de vigilancia aérea en la zona.

Rumania pide apoyo de la OTAN

El gobierno rumano calificó el hecho como una grave violación de su espacio aéreo y anunció que solicitará a la OTAN acelerar el despliegue de sistemas de defensa antiaérea y capacidades para derribar drones.

Las autoridades de Bucarest señalaron que tomarán “medidas proporcionales” ante lo ocurrido y convocaron reuniones de seguridad para evaluar las implicaciones del ataque.

La tensión escaló horas después cuando Rumania anunció el cierre del Consulado General de Rusia en la ciudad de Constanza y declaró persona non grata al cónsul ruso.

Moscú acusa a Occidente de “desviar la atención”

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, acusó a los países occidentales de utilizar el incidente para desviar la atención de un ataque ocurrido recientemente en la región ocupada de Lugansk.

Según la funcionaria, el bombardeo ucraniano contra una residencia estudiantil dejó 21 muertos, hecho que —aseguró— ha recibido poca atención internacional.

Además, Zajárova sostuvo que Rumania necesitaba justificar el cierre del consulado ruso y advirtió que Moscú responderá a la decisión diplomática.

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