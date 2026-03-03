Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_03_03_192043_48d02dde03
Internacional

Asegura EUA haber destruido 17 barcos iraníes y 100 misiles

El Comando Central de EUA informó ataques contra 2,000 objetivos en coordinación con Israel, mientras Marco Rubio anticipó mayor intensidad en las operaciones

  • 03
  • Marzo
    2026

El Ejército de Estados Unidos afirmó este martes haber destruido 17 embarcaciones militares de Irán, un submarino y cerca de 100 misiles balísticos durante los operativos realizados esta semana en el marco de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

De acuerdo con una actualización publicada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en su cuenta de X, decenas de aviones estadounidenses participaron en una misión en un puerto militar ubicado en el sur de la nación islámica.

El titular del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, detalló que hasta el momento han sido atacados 2,000 objetivos, entre ellos aproximadamente 100 misiles balísticos.

Según Cooper, la destrucción de las embarcaciones dejó al régimen iraní sin ninguna nave militar identificable en el golfo Pérsico ni en el golfo de Omán, zonas donde mantenía presencia desde hace décadas.

Las fuerzas armadas estadounidenses también señalaron que Irán cuenta con un arsenal estimado de 5,000 misiles balísticos y 2,000 drones, los cuales forman parte de los objetivos que están siendo atacados en coordinación con Israel.

Drones 'Scorpion Strike' en acción

En cuanto a las novedades operativas, el almirante indicó que se han ejecutado ataques masivos con drones pertenecientes a la fuerza de tarea “Scorpion Strike”.

Este sistema fue diseñado con base en tecnología originalmente desarrollada en Irán y posteriormente adaptada en Estados Unidos para realizar ataques unidireccionales a gran escala.

Se trata del primer informe detallado presentado directamente por el mando militar a cargo de las operaciones desde el inicio de las hostilidades el pasado fin de semana.

Previo a esta actualización, el secretario de Estado, Marco Rubio, había advertido ante el Senado que la intensidad de los ataques aumentaría progresivamente en las siguientes horas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Wall_Street_abre_verde_tras_inflacion_de_noviembre_5fb362960a
Wall Street abre en verde tras caídas por guerra en Medio Oriente
eua_ataca_submarino_iran_sri_lanka_498b31ad28
EUA hunde submarino iraní frente a las costas de Sri Lanka
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_53_57_AM_876f3e1627
Empresas de Estados Unidos ‘dan espaldarazo’ al T-MEC
publicidad

Últimas Noticias

ordenan_ejercito_entregar_documentos_caso_ayotzinapa_51ad952524
Ordenan a Ejército entregar 853 informes por caso Ayotzinapa
5_AY_2_E3_PQ_2_JG_4_RLKQLLIM_3_FB_6_TU_3c250bd033
Economía informal suma 16.4 millones de empleos
turquia_otran_ataque_iran_1d43aff239
OTAN derriba misil balístico iraní rumbo a Turquía
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×