Asegura EUA haber destruido 17 barcos iraníes y 100 misiles

El Ejército de Estados Unidos afirmó este martes haber destruido 17 embarcaciones militares de Irán, un submarino y cerca de 100 misiles balísticos durante los operativos realizados esta semana en el marco de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

De acuerdo con una actualización publicada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en su cuenta de X, decenas de aviones estadounidenses participaron en una misión en un puerto militar ubicado en el sur de la nación islámica.

El titular del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, detalló que hasta el momento han sido atacados 2,000 objetivos, entre ellos aproximadamente 100 misiles balísticos.

Según Cooper, la destrucción de las embarcaciones dejó al régimen iraní sin ninguna nave militar identificable en el golfo Pérsico ni en el golfo de Omán, zonas donde mantenía presencia desde hace décadas.

Las fuerzas armadas estadounidenses también señalaron que Irán cuenta con un arsenal estimado de 5,000 misiles balísticos y 2,000 drones, los cuales forman parte de los objetivos que están siendo atacados en coordinación con Israel.

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/epEohq64Vf — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026

Drones 'Scorpion Strike' en acción

En cuanto a las novedades operativas, el almirante indicó que se han ejecutado ataques masivos con drones pertenecientes a la fuerza de tarea “Scorpion Strike”.

Este sistema fue diseñado con base en tecnología originalmente desarrollada en Irán y posteriormente adaptada en Estados Unidos para realizar ataques unidireccionales a gran escala.

Se trata del primer informe detallado presentado directamente por el mando militar a cargo de las operaciones desde el inicio de las hostilidades el pasado fin de semana.

Previo a esta actualización, el secretario de Estado, Marco Rubio, había advertido ante el Senado que la intensidad de los ataques aumentaría progresivamente en las siguientes horas.

