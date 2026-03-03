Podcast
Internacional

Pentágono identifica a militares muertos en ataque iraní

Los soldados del Comando de Sostenimiento 103 de la Reserva del Ejército, fallecieron en Port Shuaiba durante la Operación Furia Épica tras impacto de un dron

  • 03
  • Marzo
    2026

Este martes, el Pentágono identificó a cuatro de los seis militares estadounidenses que murieron durante un ataque con drones en Kuwait el pasado domingo en la Operación Furia Épica.

Los fallecidos se tratan del capitán Cody Khork, de 35 años, de Florida.

2026-kuwait-port-shuaiba-unmanned-122690812.jpg

El sargento de primera clase Noah Tietjens, de 42 años, de Nebraska

2026-kuwait-port-shuaiba-unmanned-122690798.jpg

La sargento de primera clase Nicole Amor, de 39 años, de Minnesota.

2026-kuwait-port-shuaiba-unmanned-122690795.jpg

El sargento Declan Coady, de 20 años, de Iowa, murió en el ataque a Port Shuaiba.

2026-kuwait-port-shuaiba-unmanned-122690813.jpg

Los militares fueron asignados al Comando de Sostenimiento 103 de la Reserva del Ejército, que tiene su base en Des Moines, Iowa. 

De acuerdo con medios estadounidenses, los soldados se encontraban trabajando en un remolque que no contaba con una protección fuerte contra los ataques aéreos, cuando el vehículo recibió un impacto de un dron iraní.


