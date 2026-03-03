Pentágono identifica a militares muertos en ataque iraní

Este martes, el Pentágono identificó a cuatro de los seis militares estadounidenses que murieron durante un ataque con drones en Kuwait el pasado domingo en la Operación Furia Épica.

Los fallecidos se tratan del capitán Cody Khork, de 35 años, de Florida.

El sargento de primera clase Noah Tietjens, de 42 años, de Nebraska

La sargento de primera clase Nicole Amor, de 39 años, de Minnesota.

El sargento Declan Coady, de 20 años, de Iowa, murió en el ataque a Port Shuaiba.

Los militares fueron asignados al Comando de Sostenimiento 103 de la Reserva del Ejército, que tiene su base en Des Moines, Iowa.

De acuerdo con medios estadounidenses, los soldados se encontraban trabajando en un remolque que no contaba con una protección fuerte contra los ataques aéreos, cuando el vehículo recibió un impacto de un dron iraní.

